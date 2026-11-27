Los nombres de las mujeres por las que se exigió justicia durante el 25N en Bogotá

El 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es una fecha que busca visibilizar las distintas formas de violencia basada en género. En Bogotá, les pedimos a quienes asistieron al plantón en la Plaza Fundacional de Bosa que nos contaran por qué decidieron movilizarse y qué mujeres querían recordar durante esta jornada. Estas fueron sus respuestas.