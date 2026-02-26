“Los otros Pelicot”: cinco casos recientes que revelan violencia sexual con sumisión química

La sumisión química, en el contexto de la violencia sexual, consiste en la alteración intencional del estado de conciencia de una persona mediante el suministro de sustancias psicoactivas. Foto: Clínica Colombia

El caso de Gisèle Pelicot, una mujer francesa sobreviviente de violencia sexual por su entonces pareja y otros 50 hombres, dio la vuelta al mundo por una razón difícil de ignorar: durante 10 años, él la sometió a sumisión química para cometer los abusos. Ahora, mientras Gisèle ha enfrentado públicamente a sus agresores y reconstruido su historia de vida en su libro “Un himno a la vida”, casos con características similares han empezado a aparecer en otras partes del mundo. Entre ellos, el denominado “Pelicot sueco”, un hombre denunciado por su esposa por someterla a explotación sexual con más de 120 hombres durante tres años y medio.

Para brindar algo de contexto, en 2024 Gisèle renunció a su derecho al anonimato para enfrentar a sus agresores a cara descubierta y dejó rondando la famosa frase “la vergüenza debe cambiar de bando”. Desde entonces, ha calado la idea de que el escrutinio social no debe ser un factor que desaliente a las víctimas a denunciar. Así ocurrió, su victimario, Dominique Pelicot, fue condenado a la pena máxima contemplada por la ley francesa y al escrutinio social al ser noticia internacional. Además, los otros hombres implicados fueron hallados culpables y enfrentaron cargos por violación.

Según ONU Mujeres, se estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, una cifra que se ha mantenido casi sin cambios en las últimas dos décadas. El organismo advierte que se trata de una forma grave de maltrato, que cuando es ejercida por personas cercanas, puede incluir coerción, manipulación y terminar afectando a integrantes del entorno familiar, sin importar la edad o el género.

Estos son algunos de los casos más recientes que evidencian la violencia sexual ejercida de forma sistemática, la explotación del cuerpo de las mujeres y menores de edad, así como el uso de sustancias para desinhibir a las víctimas. También muestran cómo este tipo de agresiones ocurren en entornos cercanos donde los agresores se aprovechan de la relación de confianza.

El “Pelicot sueco” investigado por vender servicios sexuales de su esposa con más de 120 hombres

El pasado 16 de febrero se dio a conocer en Suecia el caso de un hombre acusado de explotar sexualmente a su pareja durante más de tres años, al organizar y vender al menos 120 encuentros con otros hombres. Los hechos habrían ocurrido en la provincia de Ångermania, en el norte del país. El acusado ofrecía estos encuentros a través de diferentes sitios web, según informó la Fiscalía de Suecia a la agencia Associated Press. Aún no han descartado que la mujer haya sido drogada durante los abusos.

“Es sospechoso de haber facilitado o de haberse lucrado financieramente con la venta de servicios sexuales de la demandante”, afirmó la fiscal encargada, quien señaló que se trataba de un caso de proxenetismo agravado, cometido de forma “sistemática y a gran escala”. También, se estima que cerca de 30 hombres podrían enfrentarse a cargos por haber comprado encuentros sexuales.

Más de 20 países involucrados en red que compartía videos sexuales con mujeres inconscientes

Unos días antes, el 11 de febrero, la Policía Federal de Brasil identificó una red global que involucraba a más de 20 países y que difundía videos de agresiones sexuales cometidas contra mujeres en estado de sedación. Hasta ahora, no se ha esclarecido completamente el vínculo que los agresores mantenían con las víctimas.

Las autoridades brasileñas investigan la participación de siete hombres en estos crímenes, quienes, según las pruebas recopiladas, utilizaban aplicaciones de mensajería para intercambiar información sobre el uso de medicamentos sedantes. En estos chats demostraban conocimientos técnicos sobre marcas comerciales, dosificación y los efectos adversos de dichas sustancias.

Los acusado podrían enfrentar cargos por violación y difusión de material audiovisual de violencia sexual. Durante los operativos se incautaron equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y computadoras que serán analizados como parte de la investigación.

El exconcejal británico Philip Young drogó y violó a su esposa durante 13 años

Alrededor de un mes antes, el 13 de febrero, un caso similar al de Pelicot, fue noticia en Reino Unido. Philip Young, exconcejal conservador del Ayuntamiento de Swindon, fue acusado de drogar y violar a su esposa durante 13 años. También admitió haber publicado más de 500 imágenes y videos de su exesposa, Joanne Young, quien decidió renunciar a su derecho legal al anonimato. Además, reconoció haberla grabado realizando actos privados sin su consentimiento.

El exconcejal se declaró culpable de 48 de los 56 cargos en su contra, incluidos 14 cargos de voyeurismo, 11 de violación y 11 por administrar sustancias para someter a su esposa a sumisión química, según informó el Servicio de Fiscalía de la Corona. También admitió siete cargos de agresión por penetración, cuatro de agresión sexual contra su exesposa y uno de publicación de material obsceno.

La investigación reveló además que organizó encuentros para que otros hombres abusaran sexualmente de ella. Al menos otros cinco hombres fueron acusados: Connor Sanderson Doyle, Norman Macksoni, Richard Wilkins, Mohammed Hassan y Dean Hamilton. Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para identificar a otro sospechoso vinculado al caso. En total, los imputados enfrentan más de 60 cargos por delitos sexuales cometidos contra Joanne Young.

Sumisión química y violencia sexual contra un menor de edad en Francia

Los ojos se volvieron a posar en Francia luego de que el 3 de febrero se diera a conocer que diez hombres, de entre 29 y 50 años, fueron imputados en el norte del país por violar a un niño de cinco años bajo sumisión química, según informó la Fiscalía de Lille, cuidad donde ocurrieron los hechos.

En un comunicado oficial, la Fiscalía precisó que el progenitor habría entregado a su hijo a los diez adultos para que cometieran violencias sexuales agravadas con el uso de sustancias químicas. Durante aproximadamente cuatro meses, la víctima padeció violaciones reiteradas y agresiones sexuales.

Mientras se resuelve la investigación de los acusados, nueve hombres permanecen en prisión preventiva y uno se suicidó mientras se encontraba privado de la libertad.

Hombre en Alemania drogó y violó a su esposa durante seis años

El 19 de diciembre de 2025, en Alemania, un hombre identificado como Fernando P., de nacionalidad española, fue condenado a ocho años y medio de prisión por drogar, violar y registrar en video agresiones sexuales cometidas contra su esposa, con el fin de difundirlas en internet. Las agresiones se habrían prolongado durante siete años.

“Entre 2018 y 2024, el acusado sedó repetidamente a su esposa en su antigua vivienda y luego abusó sexualmente de ella. También se le acusa de haber subido videos de estos actos a grupos de chat y plataformas de internet, poniéndolos así a disposición de otros usuarios”, dijo un portavoz del tribunal.

El Tribunal Regional de Aquisgrán, en el oeste de Alemania, lo declaró culpable de violación agravada, lesiones corporales graves y violación de la privacidad personal. Activistas han denunciado que en el país, aunque existe una ley que procesa este tipo de agresiones, aún no se tiene en cuenta un enfoque basado en el consentimiento.

¿Qué es la sumisión química en contextos de violencia sexual?

La sumisión química, en el contexto de la violencia sexual, consiste en la alteración intencional del estado de conciencia de una persona mediante el suministro de sustancias psicoactivas que afectan el sistema nervioso central. Estas sustancias pueden provocar sedación, amnesia, alteraciones perceptivas o desinhibición. El resultado es que la víctima queda en una situación de indefensión y sin capacidad de consentir o resistir, lo que facilita la agresión sexual.

En este contexto, denunciar se vuelve especialmente difícil para muchas víctimas. Cuando los agresores forman parte de vínculos cercanos o familiares, la violencia suele permanecer oculta y las víctimas quedan expuestas a dinámicas de manipulación. A esto se suma que la alteración de la conciencia impide tener recuerdos claros de la agresión. Cuando este tipo de violencia se prolonga en el tiempo, las víctimas pueden quedar en un estado de vulnerabilidad, además de enfrentar afectaciones físicas y psicológicas.

