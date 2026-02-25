Defensoría pide acciones urgentes para hacer frente a violencias contra niñas y adolescentes Foto: Archivo El Espectador

La Defensoría del Pueblo pidió acciones integrales y urgentes para hacerle frente a las violencias basadas en género que son una realidad en el país. Las cifras que presentó la entidad dejaron en evidencia feminicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, explotación sexual de niñas y adolescentes y trata de personas durante 2025 y enero de 2026. El panorama sigue siendo preocupante a nivel nacional.

Los casos de feminicidios son alarmantes. Según datos recogidos en la Fiscalía General de la Nación, del 1 al 31 de enero, en el país se han reportado 26 tentativas de feminicidio y dos feminicidios. A los casos se suman cuatro transfeminicidios. Mientras que, según los reportes, para 2025 se registró un total de 118 casos y 333 tentativas. Para este año en curso, la Defensoría identificó que uno de los territorios con más casos es Quindío, seguido por Santander, Boyacá y Córdoba.

La violencia intrafamiliar es una de las realidades que más urgencia requiere. Para el mes de enero del 2026, la Defensoría reportó 1.901 mujeres víctimas de diferentes agresiones en el contexto del hogar. De ese universo total, la entidad señaló que 1.333 son mayores de 18 años, 197 son niñas y adolescentes, y 20 tienen identidad de género no hegemónico. Otras 371 mujeres víctimas no tienen dato de edad en los reportes encontrados en bases de datos de la Fiscalía General.

El panorama de delitos sexuales sigue siendo preocupante para la Defensoría del Pueblo. Un total de 963 mujeres han sido víctimas. Del total de casos registrados, 453 niñas y adolescentes están dentro de la población afectada. Esto deja en evidencia que la mayoría de las víctimas se ubican por debajo de los 18 años de edad, siendo, nuevamente, la infancia la más afectada por delitos sexuales. El total de casos que se reportaron para 2025 es de 15.729, en ese periodo, 8.644 eran niñas y adolescentes. Guaviare, Vaupés, Arauca y Vichada son los territorios que puntean en casos.

En esa misma línea, la Defensoría alertó por los casos de explotación sexual de niñas y adolescentes. Durante el primer mes del año se reportaron 5 casos, mientras que 2025 cerró con 151 casos. Antioquia está dentro de los territorios con más casos de explotación sexual.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos seguimiento permanente a estas violencias, porque la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”, señaló la entidad en cabeza de la defensora Iris Marín.

