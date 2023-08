“Me pegó muchas veces”: exesposa de presunto feminicida de Luz Mery Tristán

Andrés Ricci García es el único sospechoso del feminicidio de la deportista Luz Mery Tristán. Foto: Redes sociales

Una mujer que estuvo casada con el empresario Andrés Ricci García aseguró hace siete años en sus redes sociales que él la violentaba. La publicación cobra hoy relevancia, pues Ricci es el único sospechoso del feminicidio de la patinadora Luz Mery Tristán, ocurrido el domingo en Cali. Su expareja aseguró en diciembre de 2016 que le pegó muchas veces, le prohibía salir con sus amigas y que, producto del maltrato, tuve que medicarse con pastillas antidepresivas. (Los audios en los que Luz Mery Tristán describió el maltrato de su novio)

“La verdad todo esto lo estoy haciendo porque siempre me quede callada, estamos acostumbrados a la violencia desde siempre. Él me pegó muchas veces me prohibía salir con mis amigas, y yo que es lo peor de todo lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él (…) me quedé callada porque siempre pensé que lo podía cambiar, le tuve miedo lo sentí poderoso”, escribió la mujer en su perfil de Facebook. (Así fue el sepelio para despedir a Luz Mery Tristán, víctima de feminicidio)

La denunciante, quien además logró separarse por sentencia de Ricci, dijo conocer más casos de mujeres maltratadas por Ricci. “Yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable. Yo estoy muy dolida, siempre hay alguien que llega y habla públicamente como yo, me había metido a muchos grupos para leer lo que las mujeres contaban (…) ya no quiero quedarme más callada y tampoco quiero hacerme la víctima de nadie, y seguir permitiendo que por guardar una ‘imagen’ (…) Permitir que los hombres hagan lo que quieran y abusen de su poder y dinero y personas (…) lo siento, André Gustavo Ricci García. Ya no me importan las consecuencias, yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo”, concluyo en su publicación la mujer.

Andrés Ricci García está siendo procesado por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas. Se iba a casar con la expatinadora Luz Mery Tristán, a quien, según la Fiscalía, habría maltrato psicológicamente tratándola de controlar con celos. (El caso de Luz Mery Tristán y por qué el feminicidio no es un asunto de estrato)

Ricci es un empresario llanero, presidente de la junta directiva de Comercializadora de Llantas Unidas, una empresa que importa artículos para carros de marcas como Sumimoto, y ha registrado ventas anuales por $22.656 millones. Apareció mencionado en un expediente judicial sobre la pérdida 400 llantas de un contrato que tenía el Ejército, por un valor de $5.000 millones. Sin embargo, las pesquisas judiciales nunca avanzaron. (Acusado de asesinar a Luz Mery Tristán no aceptó cargos)

El Tiempo reveló que en el expediente hay audios en los que la víctima le había relatado a una amiga situaciones de maltrato y celos, a través de los cuales su novio intentaba controlarla y, por tanto, ejercía violencia sobre ella.

En una de las conversaciones, que habría tenido lugar para la época en la que la víctima estaba en los preparativos de su boda con el hoy supuesto feminicida, se le escucha relatar que llora de tristeza cuando él hace “esas cosas y que no sé qué es lo que le genera a él ese estallido en un momento dado” y son los “celos, la celopatía”. (Caso Luz Mery Tristán: asignan agencia especial para investigar si fue feminicidio)

En el libro “Si Adelita se fuera con otro. Del feminicidio y otros asuntos”, la abogada Isabel Agatón, quien participó en la redacción de la ley Rosa Elvira Cely y en el caso de Yuliana Samboní, recuerda que la Corte Constitucional ha establecido que los celos son una violencia basada en género. El alto tribunal afirmó en una sentencia de tutela que los celos enfermizos y agresivos de un esposo maltratado son muestras de los malos tratos psicológicos a que la pareja está sometida. (¿Quién asesinó a Luz Mery Tristán? Esto se sabe)

Recomendaciones psicológicas

Ana Lucía Jaramillo, profesora y directora del departamento de psicología de la Universidad de Los Andes, doctora en Desarrollo Humano y Terapia de pareja y familia, hace algunas recomendaciones a una persona que está siendo maltratada por su pareja. Estar en una relación abusiva y de maltrato genera daño. Así que si algo no la hace sentir bien tratada y tenga un destello de realidad de lo que está atravesando, es importante que impulsivamente busque ayuda, no lo piense demasiado. Puede ser un profesional de la psicología o ir a la comisaría de familia más cercana.

Contarle a alguien, ojalá un profesional, es el primer paso, porque es necesario que otra persona escuche a la víctima, pues la mayoría de las veces ella duda de sí misma porque está sometida a una manipulación psicológica de su agresor que la hace creer que “está loca” o le dice “tú eres peor maltratadora que yo”, y la aísla de sus personas más cercanas. Si usted es esa persona a la que acude su amiga pidiendo ayuda, escuche y no juzgue, porque por lo general las emociones de la culpa, el miedo, la vergüenza y el control logran aislar a estas víctimas. Se necesita mucha ayuda que no juzgue y que esté capacitada para atender estos casos.

¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

· Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.

· Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.

· Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.

· Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.

· Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

· Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846