Nueve mujeres denuncian por acoso sexual a funcionarios de RTVC

Según la Veeduría Distrital, 8 de cada 10 mujeres han sufrido acoso en Bogotá. Foto: Camila Granados Arango

El pasado 20 de octubre, la productora Laura Ubaté González denunció, por medio de un artículo publicado en Volcánicas, que sufrió acoso sexual en 2018, por parte de Juan Felipe Reyes, quien para entonces era compañero suyo en la subgerencia de Radio de RTVC, Sistema de Medios Públicos de Colombia. A raíz de su relato, otras nueve mujeres, entre extrabajadoras, colaboradoras y oyentes de la radio pública, decidieron compartir sus experiencias de acoso y de abuso de poder. (¿Qué es la violencia de género y por qué es importante nombrarla?)

En este nuevo reportaje presentado por Volcánicas, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, las entrevistadas afirmaron haber recibido comportamientos inapropiados y hostigamiento laboral, al igual que mensajes solicitando fotos y encuentros. Entre los presuntos implicados se encuentran Jairo Acuña, graficador conceptual de televisión; el periodista económico Juan Carlos Bernal; y Álvaro Gómez, director de Radiónica, más conocido como “El Profe”. (25N en Bogotá: los miedos y las esperanzas detrás de las movilizaciones feministas)

Acuña y Bernal fueron señalados por extrabajadoras y colegas, de recibir constantes comentarios acerca de su vestimenta en el trabajo y la forma de sus cuerpos. Por su parte, “El Profe”, quien es uno de los personajes más reconocidos de la radio juvenil en el país, habría presuntamente contactado a jóvenes, quienes para entonces eran menores de edad, a través de las redes sociales y en sus mensajes les pedía fotografías o encuentros en su casa.

En los pantallazos de las conversaciones que publicó Volcánicas, se lee a González insistiendo ante la respuesta negativa o el silencio de jóvenes, casi niñas a las que él les doblaba la edad. Uno de los testimonios es el de Juana que, según Volcánicas, tenía 17 años cuando empezó a recibir mensajes de Gómez en su Instagram. “Si bien nunca accedió a ir a la casa de ‘El profe’, varias veces la invitó, también le pedía con un lenguaje empalagoso y halagador fotos explícitas y le preguntaba si quería fotos de él. Juana cuenta que, dentro de la conversación, Álvaro González le pidió una foto de su cédula para comprobar su edad”, relata la investigación del medio feminista.

Según el código penal colombiano, el acoso sexual es un delito que puede tener condenas de entre uno y tres años de cárcel. Sin embargo, las denunciantes aseguran que en el sistema público de medios no hubo una ruta de atención de las denuncias, cuando las hacían. Asimismo, los tres funcionarios negaron los señalamientos. Por su parte, Volcánicas dice que solo lograron hablar con Óscar Rivera, asesor de comunicaciones de RTVC, quien dijo que a través de él se conocería la postura del medio. (AriGameplays y el acoso que vivimos las mujeres a diario)

Este martes, el equipo de Comunicaciones RTVC publicó un comunicado en el que enuncia cero tolerancia con cualquier forma de abuso en el sistema de medios. “A raíz de lo expuesto en el texto de Volcánicas y como parte de su actuación responsable, RTVC ha tomado la decisión de trasladar a la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario la información expuesta a fin de adelantar las actuaciones disciplinarias que correspondan en el marco de su competencia”, dice el comunicado.

No obstante, seguidores de Radiónica en redes sociales pronunciaron su inconformismo a la respuesta del comunicado de la organización. “Actúen con coherencia frente a lo que buscaban representar. Aparten a los señalados de sus cargos de poder y hagan una investigación seria y contundente”, se lee en uno de los comentarios.

Ante la publicación del reportaje de volcánicas, otras mujeres han decidido publicar en redes sus experiencias de acoso dentro de RTVC. “Es evidente que en este caso puntual, hay una práctica sistemática, de aprovechamiento de poder, donde una figura pública saca jugo de su posición y se siente en la libertad de proponer escenarios de intercambio sexual con menores de edad”, comenta en un hilo de twitter “La Cortés”. (¿A las mujeres les gusta el maltrato?)

Simona Sánchez, una de las voces más reconocidas de esta emisora, se pronunció contra las violencias basadas en género al interior del sistema de medios públicos. “Me duele y me llena de rabia el silencio, el institucional y el personal, el no tomar cartas en el asunto, el no asumir, reconocer y ofrecer reparación. Y que ese silencio sea tan ensordecedor”, dice en un comunicado la locutora.

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los hechos victimizantes de este tipo prevalecen en los medios y “son frecuentemente naturalizados, lo que da lugar a una cultura organizacional que desalienta la denuncia y fomenta la repetición de estos hechos”. Según un informe, presentado la semana pasada, el 60% de las 160 mujeres comunicadoras entrevistadas denunciaron haber sido víctimas de violencia en su trabajo y un 78% conoce situaciones de violencia de género en contra de alguna colega.