¿Por qué asistir al plantón del 28S? Esto dijeron las participantes en Bogotá
El 28S, conocido como el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, es una fecha que busca visibilizar la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, así como exigir condiciones seguras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. En Bogotá, recogimos las voces de quienes asistieron al plantón frente al Museo Nacional para preguntarles por qué decidieron participar este año. Esto respondieron.
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