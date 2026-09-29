¿Por qué asistir al plantón del 28S? Esto dijeron las participantes en Bogotá

El 28S, conocido como el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, es una fecha que busca visibilizar la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, así como exigir condiciones seguras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. En Bogotá, recogimos las voces de quienes asistieron al plantón frente al Museo Nacional para preguntarles por qué decidieron participar este año. Esto respondieron.