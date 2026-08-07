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Las Igualadas
07 de agosto de 2026 - 01:07 a. m.

“¿Por qué no denunció antes?”: los estereotipos que rodean las denuncias de violencia sexual

Lo primero que muchas personas hacen cuando una mujer denuncia violencia sexual no es mirar la conducta de la persona señalada, es juzgar las decisiones de la víctima. Ese patrón ha sido ampliamente estudiado por expertas en violencias de género: se conoce como el mito de la “víctima perfecta” y es una de las formas más comunes de revictimización. Le contamos.

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Fuentes consultadas para este video:

  • Lina María Morales, abogada y especialista en derecho médico con enfoque de género.
  • Ángela Tapias, psicóloga especialista y magíster en Psicología Jurídica y Forense.
Luisa Lara

Luisa Lara

Alejandra Ortiz Molano

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Rod Gon(0igrf)Hace 9 horas
El otro problema es que salgan las supuestas defensoras de las víctimas, dándole credibilidad a un testimonio sin sustento, haciendo que los casos de las verdaderas víctimas pierdan credibilidad. A ver, es que ese es el verdadero problema muchachas.
Rod Gon(0igrf)Hace 9 horas
Ese no solo es el problema. También lo es la coherencia de las supuestas víctimas. No siempre debe atacarse a un hombre porque una mujer lo dice. Se tiene que analizar los hechos y la intención de la supuesta víctima, como en el caso de Rafael Poveda.
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