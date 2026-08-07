“¿Por qué no denunció antes?”: los estereotipos que rodean las denuncias de violencia sexual

Lo primero que muchas personas hacen cuando una mujer denuncia violencia sexual no es mirar la conducta de la persona señalada, es juzgar las decisiones de la víctima. Ese patrón ha sido ampliamente estudiado por expertas en violencias de género: se conoce como el mito de la “víctima perfecta” y es una de las formas más comunes de revictimización. Le contamos.