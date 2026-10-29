Proyecto que buscaba restringir el aborto en Colombia quedó virtualmente hundido

El proyecto que buscaba restringir el derecho al aborto en Colombia quedó virtualmente hundido en el Congreso. La iniciativa, impulsada por congresistas de los partidos de gobierno Salvación Nacional, el Centro Democrático y el Partido Conservador, proponía modificar el artículo 11 de la Constitución para “establecer que la vida humana existe desde la fecundación y que el ser humano en gestación es sujeto de especial protección constitucional”. En el primer debate, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votó en contra de la…

El proyecto que buscaba restringir el derecho al aborto en Colombia quedó virtualmente hundido en el Congreso. La iniciativa, impulsada por congresistas de los partidos de gobierno Salvación Nacional, el Centro Democrático y el Partido Conservador, proponía modificar el artículo 11 de la Constitución para “establecer que la vida humana existe desde la fecundación y que el ser humano en gestación es sujeto de especial protección constitucional”. En el primer debate, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votó en contra de la proposición que buscaba archivar el proyecto. Sin embargo, la sesión se suspendió por falta de quorum y la iniciativa no alcanzaría a completar los cuatro debates necesarios para su aprobación antes de que venza el plazo legislativo.

Atención 🚨 El Proyecto de Acto Legislativo que busca establecer la protección legal de la vida humana "desde el momento de la fecundación", no continuará su trámite luego de no alcanzar el quórum en la votación de la ponencia positiva en #ComisiónPrimera. pic.twitter.com/6MqE5BLzqN — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 29, 2026

Durante casi cuatro horas de sesión, congresistas del Pacto Histórico advirtieron que el proyecto era “regresivo e inconstitucional”, pues desconocía derechos reconocidos por la Corte Constitucional en materia de aborto, derechos sexuales y reproductivos, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, entre otros. También señalaron que podía generar “incertidumbre jurídica” y restringir la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.

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Estas preocupaciones coinciden con las de expertas en derecho constitucional y derechos sexuales y reproductivos, así como con las de organizaciones sociales que defienden los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Como contamos en esta nota, las expertas consideran que un proyecto de este tipo es inviable porque choca con más de 20 años de decisiones de la Corte Constitucional que han protegido el derecho a decidir.

"A lo largo de los años ha habido diferentes proyectos de acto legislativo que se han presentado ante el Congreso precisamente para tratar de modificar ese artículo sobre el derecho a la vida y, con ello, prohibir el aborto en el país. Ninguno de esos proyectos de acto legislativo ha prosperado. Todos se han archivado durante su trámite en el Congreso o han sido retirados por falta de perspectivas de éxito", explicó la abogada Catalina Martínez Coral a este diario.

Se conmemoró el cuarto aniversario de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

¿Por qué pidieron archivar el proyecto que buscaba cambiar la Constitución?

En esta ocasión, fue la representante Laura Daniela Beltrán quien expuso los argumentos para archivar el proyecto. Entre ellos, cuestionó que la iniciativa justificara el cambio constitucional con la disminución de la natalidad y pidió explicar por qué sería necesario modificar la Constitución para reforzar una protección de la vida en gestación que ya está reconocida. También señaló que sus promotores no habían demostrado que la reforma pudiera cumplir ese objetivo sin afectar otros derechos fundamentales. "Este proyecto se sostiene bajo argumentos que no corresponden a la realidad", afirmó.

Asimismo explicó que, según los criterios de la Corte Constitucional, cualquier medida que reduzca derechos debe tener una justificación muy sólida y demostrar que no existen alternativas menos restrictivas. Y que, en el caso de proteger a las mujeres y adolescentes ya hay una jurisprudencia sólida, contrario a lo que plantea el proyecto de acto legislativo. “Existen medidas menos lesivas para las mujeres, como políticas del cuidado, apoyo económico en la maternidad, en la crianza, la educación sexual integral, los métodos anticonceptivos”, dijo.

En medio de esa intervención sugirió que algunas decisiones del Gobierno actual envían un mensaje contrario a la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Mencionó la solicitud de Ilva Myriam Hoyos, actual ministra de Educación, de frenar la política de educación sexual y reproductiva, cuya hoja de ruta iba hasta 2035. También cuestionó el pronunciamiento del embajador Álvaro Ayala Meléndez ante la ONU, el pasado 7 de octubre, en el que se distanció de expresiones como "salud y derechos sexuales y reproductivos" y limitó el uso de conceptos como género, discriminación interseccional y racismo estructural. A esto sumó la adhesión de Colombia al Consenso de Ginebra, impulsada por Alejandro Ordóñez, una declaración no vinculante que refleja la posición política del país en materia de derechos sexuales y reproductivos.

"En lugar de cumplirlas nos traen prohibición", cuestionó Beltrán. Se refería a la Sentencia C-055 de 2022, en la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. En la decisión, el alto tribunal también exhortó al Congreso y al Gobierno a formular e implementar una política pública integral que incluya medidas de prevención, educación sexual y reproductiva, acompañamiento y garantías para los derechos de las mujeres gestantes.

Los argumentos contra el derecho al aborto en el primer debate

Por su parte, la representante Carol Borda, de Salvación Nacional y coordinadora del proyecto, dio algunos de sus argumentos en defensa del proyecto de acto legislativo. Entre esos, sugirió que la iniciativa responde a una “demanda social” por discutir el alcance del derecho a la vida, haciendo referencia al “Referendo por la vida” impulsado en 2014 y al “Referendo Provida” impulsado en 2023.

“No solo queremos que el aborto sea ilegal, sino que también queremos que sea impensable”, dijo.

Para ella, la Corte Constitucional se “extralimitó” al despenalizar el aborto. “Para nadie es un secreto, yo soy crítica con ese constitucionalismo excesivo que pone una atención con la democracia y desconoce lo que el legislativo establece. Pues decidió legislar, extralimitar sus funciones, e incluso colectivos dicen que se creó un derecho fundamental a abortar. Y en Colombia existe una incongruencia, porque tenemos un bloque de constitucionalidad que de ninguna forma establece que exista un derecho fundamental a abortar”, afirmó.

En medio de su intervención, la representante reprodujo un video de Live Action, una organización estadounidense en contra del aborto que abiertamente busca influir en las leyes y la opinión pública para restringir su acceso. En Estados Unidos, esta organización ha recibido fuertes cuestionamientos por difundir contenidos que presentan información médica “de forma engañosa” y por publicar videos grabados con cámaras ocultas y editados selectivamente para desacreditar a Planned Parenthood, entidad que presta servicios de salud sexual y reproductiva en el país norteamericano.

Organizaciones celebraron el freno al proyecto antiaborto

En diálogo con El Espectador, Cristina Rosero, abogada experta en derechos humanos y asesora legal sénior para el Centro de Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe, destacó la posición de los congresistas que defendieron el derecho a decidir de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

"En Colombia el aborto es un derecho. Ante intentos de retroceso, como el que vimos hoy en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, celebramos que haya congresistas y partidos comprometidos con la protección de nuestro ordenamiento jurídico. La vida en gestación se protege respetando los derechos de la mujer gestante", mencionó.

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Para Catalina Zota, coordinadora jurídica y de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización impulsora del Movimiento Causa Justa, la decisión representa un respaldo a los derechos reproductivos.

"El trámite del Proyecto de Acto Legislativo 114, que buscaba restringir el acceso al aborto libre e informado para mujeres, personas no binarias y hombres trans, fue frenado gracias al compromiso de las y los congresistas con la defensa de los derechos humanos y el marco constitucional vigente. Este resultado es una muestra firme de la voluntad política para proteger los derechos reproductivos ya conquistados. Desde las organizaciones estaremos atentas a frenar cualquier retroceso", comentó.

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