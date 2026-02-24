“Nunca tuve conocimiento ni relación”: Andrés Pastrana sobre menciones en el caso Epstein

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana (1998-2002) en Santo Domingo (R. Dominicana). Foto: EFE - ORLANDO BARRÍA

El expresidente Andrés Pastrana respondió al pronunciamiento de un grupo de 34 periodistas, académicas y abogadas colombianas, quienes exigieron investigaciones sobre las menciones de su nombre en los archivos del caso Jeffrey Epstein, divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La publicación de más de tres millones de documentos expuso una red de poder, explotación y abusos sexuales contra mujeres y niñas. En un comunicado publicado en su cuenta de X, el exmandatario rechazó los señalamientos y defendió las explicaciones que ha dado sobre su relación con Epstein.

El pronunciamiento de las periodistas se conoció este martes, luego de que los archivos desclasificados revelaran que el nombre de Pastrana aparece en al menos 57 registros, incluidos correos electrónicos, planillas de vuelo y directorios personales. En su carta, titulada “Manifiesto contra el pacto de silencio en torno al expresidente Andrés Pastrana y su relación con los Archivos Epstein”, las firmantes exigieron explicaciones públicas y solicitaron que el Estado colombiano adelante investigaciones sobre estos hechos.

“Las respuestas de Andrés Pastrana frente a sus múltiples menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que opera sobre él en los organismos del Estado”, señala el comunicado, firmado por periodistas como Ana Cristina Restrepo, Piedad Bonnet, María Jimena Duzán, Catalina Ruiz-Navarro, Cecilia Orozco, Claudia Palacios y Yolanda Ruiz, entre otras.

El silencio garantiza la violencia machista y la impunidad de sus agresores #NoAlPactoDeSilencio. ✊💚💜 pic.twitter.com/3rQRjrM2jE — Ana BejaranoRicaurte (@AnaBejaranoRG) February 24, 2026

Las mujeres advirtieron que el abuso sexual de menores y la trata de personas en Colombia se refuerza por la indiferencia social, la falta de escrutinio público y la impunidad. “El silencio garantiza la violencia machista y la impunidad de sus agresores”, dijo la abogada Ana Bejarano, en su cuenta de X .

Horas después del pronunciamiento de las mujeres, Pastrana respondió a través de sus redes sociales, al afirmar que dicho pronunciamiento puso “temerariamente en tela de juicio” su vida, su moral y su comportamiento, al calificar como “inaceptables” sus respuestas frente a las menciones en el caso Epstein.

“Tanto a mi esposa, hijas y nietas como a la opinión pública les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial”, dijo el expresidente, quien aseguró que ha reiterado esa versión en distintas ocasiones.

ANOTACIONES A UNA QUEJA

Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas.

Tanto a mi esposa, hijas y nietas… — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) February 24, 2026

Además, manifestó que nunca visitó la isla asociada a Epstein y se refirió a su relación con Ghislaine Maxwell, condenada por su papel activo en la red de tráfico sexual, tras la publicación de fotografías en las que ambos aparecen con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana, señalando que el único episodio fue “la vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida”. Un hecho que, según afirmó, no ha ocultado y que puede verificarse a través de registros de vuelo y otros documentos.

En el mismo trino, el exmandatario cuestionó qué respuestas adicionales esperan las periodistas: “¿Qué respuestas más allá de estos hechos comprobados les resultan inaceptables a las periodistas cuando sindican hoy de censura a sus medios y de complicidad conmigo a este gobierno enemigo?”.

El intercambio volvió a poner en la mira pública las menciones de figuras de poder en los archivos del caso Epstein, un expediente que sacó a la luz redes de violencia sexual contra mujeres y niñas. Para las periodistas, lo que sigue es que esas menciones deben investigarse, y el Estado no puede seguir mirando para otro lado. “Exigimos que se rompa el pacto de silencio sobre las menciones de Andrés Pastrana en los archivos Epstein”, concluyen.

