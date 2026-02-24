34 periodistas exigen investigar menciones de Andrés Pastrana en el caso de Jeffrey Epstein

“No al pacto del silencio”: 34 periodistas exigen investigaciones sobre las menciones de Andrés Pastrana en el caso Epstein. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El nombre del expresidente colombiano Andrés Pastrana aparece al menos 57 veces en los documentos del caso de Jeffrey Epstein liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los registros incluyen correos electrónicos, planillas de vuelo y directorios personales. La magnitud de estas menciones, mayor a lo conocido hasta ahora, abre nuevas preguntas sobre los presuntos vínculos del político con Epstein. Hoy, un grupo de mujeres periodistas y abogadas exige respuestas claras e investigaciones.

“No al pacto de silencio” es la principal bandera del comunicado firmado por 34 periodistas colombianas, entre ellas Ana Cristina Restrepo, Piedad Bonnet, María Jimena Duzán, Catalina Ruiz-Navarro, Cecilia Orozco, Claudia Palacios, Yolanda Ruiz, entre otras. En el texto piden explicaciones públicas sobre la relación del expresidente con el caso Epstein y reclaman que el Estado colombiano investigue estos hechos. “El silencio garantiza la violencia machista y la impunidad de sus agresores”, dice la abogada Ana Bejarano en sus redes sociales.

El silencio garantiza la violencia machista y la impunidad de sus agresores #NoAlPactoDeSilencio. ✊💚💜 pic.twitter.com/3rQRjrM2jE — Ana BejaranoRicaurte (@AnaBejaranoRG) February 24, 2026

Los archivos en los que aparece el nombre de Andrés Pastrana hacen parte de más de tres millones de documentos publicados el pasado 30 de enero por orden del Congreso de Estados Unidos. Y la reiterada aparición de su nombre deja en el aire las versiones conocidas hasta el momento. “Las respuestas de Andrés Pastrana frente a sus múltiples menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que opera sobre él en los organismos del Estado”, señalan las firmantes.

Y es que según múltiples investigaciones periodísticas, los archivos desclasificados muestran intercambios entre Pastrana y Epstein que van desde comienzos de los años 2000 hasta los últimos años de vida del delincuente, incluso después de su condena por delitos sexuales contra menores de edad.

Uno de los hechos documentados y conocidos desde antes es el viaje a Cuba en marzo de 2003, cuando Pastrana se desplazó junto a Epstein para reunirse con Fidel Castro. Entre los archivos también aparece un comprobante de FedEx, con fecha el 21 de abril de 2003, que registra el envío de un paquete de Epstein a Pastrana.

Frente a este hecho, en 2019, más de una década después de que ese vuelo ocurrió y tras las investigaciones periodísticas, Pastrana se pronunció al respecto. Confirmó que viajó en uno de los aviones de Epstein rumbo a Nassau, en Bahamas, “para transbordo al destino final de La Habana (Cuba), invitados por el señor presidente Fidel Castro”, aseguró en un comunicado. También mencionó que Epstein salió de Cuba uno o dos días después, mientras que él permaneció en la isla.

A su vez, afirmó que conoció a Epstein en 2002, durante un evento en Irlanda, una versión que coincide con el testimonio de Ghislaine Maxwell, condenada por su papel activo en la red de tráfico sexual, ante el fiscal Tom Blanche en 2025.

Hasta 2019, eso era lo que se conocía sobre las menciones de Pastrana en los archivos del caso Epstein. Sin embargo, los documentos desclasificados revelan que los intercambios fueron más amplios y continuaron años después.

En 2009, Epstein intercambió correos con el agente de modelos Jean Luc Brunel, hoy investigado por la justicia francesa y señalado de tráfico y explotación sexual, para presuntamente coordinar encuentros entre Pastrana y altos ejecutivos del entretenimiento, entre ellos Tommy Mottola. Para entonces, Epstein ya era un delincuente sexual convicto.

Además, en correos que datan de 2016 y 2019, incluso semanas antes de la muerte de Epstein en la cárcel, el apellido del expresidente colombiano vuelve a aparecer. Según los registros, figuraba en listas de contactos junto a nombres como Bill Clinton, el entonces príncipe Andrés y Steve Bannon, que el magnate solía reenviarse cada cierto tiempo.

A esto se suman las fotografías reveladas por el Reporte Coronell, en las que Pastrana aparece junto a Ghislaine Maxwell, ambos vistiendo uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana.

Lea más aquí: Los otros hilos de los archivos de Epstein en Colombia

Bajo esas revelaciones, es que el grupo de mujeres periodistas exige investigaciones sobre los vínculos del expresidente colombiano con el caso Epstein. En el comunicado advierten que cualquier persona con un vínculo probado o ahora público con Epstein o Maxwell tiene la obligación de dar explicaciones suficientes ante la ciudadanía: “Los crímenes cometidos por Epstein y Maxwell y su amplia red de cómplices entre las élites sociales, políticas, financieras e intelectuales del mundo deben ser objeto de exposición, investigación, análisis profundo y sanción, si es del caso”.

Insisten en que fenómenos como el abuso sexual de menores y la trata de personas continúan vigentes en el país a causa de la indiferencia social, la falta de escrutinio público y la impunidad derivada de la ineficacia institucional. En un país como Colombia, donde según Medicina Legal más de 50 menores son víctimas de abuso sexual cada día y donde en los últimos cinco años se han registrado más de 100.000 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, guardar silencio no es una opción para ellas.

“Exigimos que se rompa el pacto de silencio sobre las menciones de Andrés Pastrana en los archivos Epstein”, concluyen.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la pregunta sobre qué responsabilidades políticas y éticas tienen quienes mantuvieron relaciones cercanas con una red de violencia sexual contra mujeres y niñas, incluso después de que su principal responsable hubiera sido condenado. Para las periodistas, la respuesta no puede seguir diluyéndose en el silencio o la minimización de los hechos.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.