 

¿Quién inventó la “ideología de género” y por qué tantos políticos siguen hablando de ella?

En 2016, miles de personas salieron a las calles en Colombia para protestar contra algo que, según les dijeron, estaba entrando en los colegios: la “ideología de género”. Circularon rumores, imágenes y acusaciones. Parte de esa información era falsa. ¿Cómo una expresión que nadie logra definir terminó convirtiéndose en una de las armas políticas más efectivas para atacar los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+?

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Alejandra Ortiz Molano

Alejandra Ortiz Molano

Antonia Villalba Reyes

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