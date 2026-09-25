¿Quién inventó la “ideología de género” y por qué tantos políticos siguen hablando de ella?

En 2016, miles de personas salieron a las calles en Colombia para protestar contra algo que, según les dijeron, estaba entrando en los colegios: la “ideología de género”. Circularon rumores, imágenes y acusaciones. Parte de esa información era falsa. ¿Cómo una expresión que nadie logra definir terminó convirtiéndose en una de las armas políticas más efectivas para atacar los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+?