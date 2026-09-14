Tini, Britney Spears y la violencia económica que puede esconderse en la familia

Que decidan cuánto puedes gastar, controlen tus ingresos o qué hacer con tus bienes puede ser una forma de violencia económica. Tini y Britney Spears han contado situaciones en las que sus padres controlaron aspectos económicos de sus vidas bajo la idea de “protegerlas”, restándoles autonomía. Hablemos de cómo se ve la violencia económica y el control en las relaciones familiares.