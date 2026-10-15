Una exposición en Bogotá retrata las memorias que se tejen alrededor del cabello afro

Las conversaciones que surgen en las peluquerías afro de París son el punto de partida de “Cariño, ¿qué peinado?”, una exposición fotográfica de la artista haitiana Phalonne Pierre Louis. A través de su obra, el cabello se convierte en una forma de hablar sobre las experiencias de las mujeres negras y las historias que las atraviesan. La muestra estará en la Alianza Francesa de Bogotá hasta el 30 de octubre.