Vía decreto se reglamentó el Fondo ‘No es Hora de Callar’ para proteger a periodistas

En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Gobierno expidió el Decreto 0277 del 18 de marzo de 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Por medio del Decreto 0277 de 2026 el Gobierno Nacional reglamentó el funcionamiento del Fondo No es Hora de Callar, para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencias basadas en género. Su aplicación abarca el nivel nacional, departamental y municipal, incluyendo a comunicadoras de distintos ámbitos, como medios tradicionales, comunitarios y digitales.

La medida quedó establecida por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima. El alto tribunal declaró en 2021, la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el secuestro, la violencia sexual y la tortura perpetrada contra la periodista, en represalia por su labor investigativa sobre violaciones de derechos humanos en la cárcel La Modelo en Bogotá. Su caso también evidenció el abandono institucional y la falta de respuesta oportuna del sistema judicial.

Aunque el fondo ya había sido creado mediante la Ley 2358 de 2024, aún faltaba definir cómo funcionaría. Con este decreto, el Gobierno definió las reglas para financiar los programas, investigaciones y medidas de protección para mujeres periodistas que hayan enfrentado violencia por razones de género, comúnmente utilizada como mecanismo de silenciamiento en el ejercicio de sus funciones.

Los recursos del fondo estarán destinados principalmente a financiar:

Programas de prevención destinados a sensibilizar y educar sobre la violencia basada en género contra periodistas y mujeres que comunican.

Servicios de apoyo legal, psicológico y social para las víctimas, asegurando su bienestar y recuperación.

Colaboración entre diferentes entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para la efectiva implementación de las medidas previstas.

Fomento de la investigación en el área de las comunicaciones y apoyo a proyectos de investigación que hayan sido afectados por acciones violentas contra mujeres comunicadoras.

Orientar la implementación de los programas de formación en temas de seguridad digital, autoprotección física y cobertura en zonas de conflicto armado. Así como promover iniciativas de liderazgo y la toma de decisiones en los medios de comunicación de cualquier nivel.

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