Investigación
El condominio que pertenecería a un supuesto narco aliado del cartel de Cali

Se trata del Essencial Country Club, ubicado en Jamundí (Valle del Cauca). El dueño de la constructora es acusado por la Fiscalía de lavarle dinero a alias Maracuyá, un presunto narcotraficante que habría trabajado con la mafia del Valle del Cauca.

David Escobar Moreno
14 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
Javier García Rojas, alias Maracuyá. Según la ONU, en Jamundí hay 1.700 hectáreas de coca. / Eder Rodríguez.
Foto: Eder Rodríguez

Las autoridades identificaron en los últimos años que Jamundí (Valle del Cauca) se volvió una zona en la que confluyen todo tipo de grupos criminales. Por ejemplo, en ese municipio ocurrieron dos recientes hechos que sacudieron al país: en mayo de 2025, fue secuestrado el menor de 11 años Lyan Hortúa en medio de una aparente vendetta mafiosa.

Luego, el 10 de junio, el corregimiento jamundeño de Potrerito sufrió un atentado por parte de las disidencias de las FARC que dejó 3 personas asesinadas. El escenario es tan complejo que, desde 2019, la...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
