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El lío de un excongresista por presunta deforestación en el Meta

Se trata del exrepresentante a la Cámara Wiliam Aljure, quien ocupó una curul de paz y, en las últimas elecciones al Senado, se quemó. Documentos conocidos por El Espectador los mencionan en un proceso que adelanta la Fiscalía por la presunta deforestación de 52.000 hectáreas de bosque en el municipio de Mapiripán. El caso involucra a un empresario italiano que fue directivo de Fedepalma.

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David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
El lío de un excongresista por presunta deforestación en el Meta
El lío de un excongresista por presunta deforestación en el Meta
Foto: Archivo particular

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52.000 hectáreas de bosque — una extensión equivalente a unas 72.800 canchas de fútbol— fue el área que habría sido deforestada, según la Fiscalía General, por una organización criminal conformada por almenos 21 personas en el municipio de Mapiripán, Meta, entre 2008 y 2026. Por estos hechos, en julio pasado, les fueron imputados cargos a 15 personas los delitos de ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Entre los procesados ante un juzgado penal de Villavicencia está quién, según…

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos.  Josedem18 jescobar@elespectador.com
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Comentarios
  • Brayan Tibocha(jbw8b)Hace 1 hora
    "Curul de paz": epitomiza la hipocresía mamerta.
  • jorge(gvdru)Hace 1 hora
    Colombia espera d quienes imparten justicia, esta sea implacable contra estos genocidas del ecosistema, carcel d max seguridad contra el corrupto exrepresentante, con reparacion economica ambiental con proposito d restaurar el daño causado por todo el grupo maligno
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