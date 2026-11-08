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El pleito del empresario que exportaba oro a compañía italiana vinculada con Nicolas Maduro

Se trata de Goldplac, a la cual la DIAN investigó por el origen del oro que exportó en 2017. El Espectador revela el expediente y la demanda que interpuso el dueño de la compañía: Jhony Jaramillo, un empresario mencionado en un capítulo de presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero.

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David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
El pleito del empresario que exportaba oro a compañía italiana vinculada con Nicolas Maduro.
Se trata de Goldplac, a la cual la DIAN investigó por el origen del oro que exportó en 2017.
Foto: Eder Rodríguez

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En el proceso penal que tiene la Fiscalía contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellin y exprecandidato presidencial, apareció el nombre de un empresario que exportaba oro desde Antioquia: Jhony Armando Jaramillo Montoya, dueño de la Comercializadora Internacional Golden Platino Colombia SAS (Goldplac). Noticias Caracol reveló hace tres semanas el testimonio de Diana Paola Toro, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), quien aseguró ante la Fiscalía General que el comerciante del metal precioso, y quien ha…

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos.  Josedem18 jescobar@elespectador.com
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