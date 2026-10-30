 

Jaime Esteban Moreno: un año después de la noche que terminó en tragedia

Hace un año, una celebración de Halloween terminó en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes. Hoy, mientras su familia intenta reconstruir su vida sin él, dos hombres fueron condenados en primera instancia a 37 años de prisión. Pero el caso aún no termina: sus familiares buscan que se aumente la pena y que la justicia avance contra una tercera persona que sigue prófuga. Esta es la historia de una vida que quedó pendiente y de una familia que, un año después, sigue buscando respuestas.

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David Escobar Moreno

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Santiago Ramírez Marín

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