La multa de $571 millones a De la Espriella Lawyers, firma fundada por el presidente

Una sanción de $571 millones acaba de quedar en firme contra la firma de abogados que fundó Abelardo de la Espriella. Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la firma no declaró el IVA en un millonario contrato en su declaracion de renta de 2018. ¿Qué hay detrás de este millonario lío tributario y qué tiene que ver un contrato con Saludvida EPS?