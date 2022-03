Revive investigación en Mintrabajo por paro de futbolistas

En 2019, los jugadores profesionales en Colombia anunciaron un paro para presionar la negociación de 12 peticiones laborales. Foto: Getty Images

El segundo semestre de 2019, la agenda deportiva nacional se vio marcada por un paro de futbolistas profesionales antes de la fecha 20. A punto de definirse los ocho finalistas del torneo finalización, los jugadores profesionales anunciaron la suspensión de actividades. Su idea era activar la negociación de un pliego de 12 peticiones para mejorar sus condiciones laborales. El 75% de jugadores y jugadoras profesionales, unos 1.117 futbolistas, solicitaron a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), un proceso de negociación colectiva. Sin embargo, la fecha se jugó y los reclamos no llegaron a una mesa de negociación porque las autoridades del fútbol concluyeron que ellos no eran los empleadores de los futbolistas. (Lea aquí: La pelea que puede terminar en “paro” de futbolistas)

En la misma respuesta, quedó explícita su desautorización a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), organización que lideró a los jugadores en el proceso de cesar sus actividades. Según las autoridades del fútbol, Acolfutpro es apenas una persona jurídica, pero no una organización sindical con capacidad de negociación. “Las sugerencias que emanen de Acolfutpro, como las de cualquier persona natural o jurídica a nivel nacional o internacional, podrán ser recibidas para su correspondiente estudio, pero no puede ser entendidas con carácter vinculante o definitivo (…) Por lo anterior, no es posible dar curso favorable a su solicitud”, respondió en ese momento la Dimayor a los jugadores y jugadoras de fútbol respecto a su reclamo colectivo.