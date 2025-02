El CNE sancionó a la Colombia Humana de Petro por violencia política de género

El CNE tiene la función de vigilar y sancionar a los partidos políticos por sus faltas. Foto: Óscar Pérez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) halló responsable al partido Colombia Humana “por omisión en atender las denuncias de violencia de género” que presentó una de sus militantes y por no realizar el acompañamiento necesario a la víctima.

La sanción incluye una multa de $19.459.513 y varias órdenes para promover los entornos seguros para las mujeres, como la construcción de rutas y protocolos de atención efectivos para prevenir más casos. Además, el tribunal electoral ordenó a Colombia Humana publicar esas rutas y protocolos en su página web, así como la resolución que impone las medidas.

Para el CNE, esta sanción es “una medida ejemplificante que resulta oportuna, pertinente y eficaz” para contribuir a la prevención, sensibilización, reparación y no repetición de hechos de violencia política de género.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación se opuso a la sanción contra Colombia Humana y le dio la razón al partido del presidente Gustavo Petro. Según el Ministerio Público, el señalado agresor no hacía parte del movimiento Colombia Humana para la época de los hechos, sino del Partido Alianza Verde, y fue esa agrupación política la encargada de llevar al señalado agresor, Nelson Armando Rodríguez, a un comité de ética, en donde fue absuelto.

Las agresiones de Nelson Rodríguez

La denuncia fue presentada en 2022 por Johanna Gavilán, veterinaria y activista animalista de la zona rural de San Francisco, Cundinamarca. En su vereda la reconocen por su trabajo por los animales y también porque siempre andaba acompañada de su perro Fique, que desapareció como parte de las intimidaciones en su contra, según su relato.

En julio de 2022 fue elegida coordinadora del partido Colombia Humana en su municipio y ahí empezó su calvario. A su celular empezaron a llegar chats y correos con acusaciones provenientes de Nelson Armando Rodríguez. En ese momento, Rodríguez era militante del Partido Verde.

Según le contó Johanna al CNE, “debido a los constantes señalamientos (de Rodríguez), los militantes (de Colombia Humana) decidimos hacer una carta abierta solicitando el cese de hostilidades y el respeto al trabajo político de las mujeres, refiriéndonos a los ataques que yo estaba recibiendo, sin mencionar nombres en particular”.

Luego de esa carta, Rodríguez denunció a Johanna Gavilán por injuria y en la diligencia de conciliación la trató de “mentirosa” y “oportunista”. En consecuencia, ella no quiso conciliar. Al día siguiente, Rodríguez publicó el acta de la diligencia en la Fiscalía, en la que estaban consignados datos personales de Johanna como su teléfono y su dirección.

“Apenas un día después de que este señor publicara mi dirección, desapareció mi perro Fique sin dejar ningún rastro. Días después, alguien rompió el vidrio panorámico trasero del carro de mi esposo pero no se llevó nada. Llevé mi denuncia a la Fiscalía pero no consideraron que tuviera mérito y no investigaron”, relató Johanna en conversación con El Espectador.

Ante las intimidaciones, y gracias a la decisión de Colombia Humana de otorgarle el aval a su agresor para las elecciones a la Alcaldía de San Francisco de octubre de 2023, Johanna decidió renunciar al partido, a la política y abandonar el municipio.

¿Verde o Colombia Humana?

La Procuraduría solicitó exonerar de responsabilidad al partido de Gobierno porque el agresor militaba en otro partido para el momento de los hechos. Ese argumento es cuestionado por Johanna Gavilán, quien le señaló al CNE que Rodríguez está inscrito en la plataforma Colombia Humana desde el 1 de abril de 2021. Para ella, es la prueba de que Rodríguez estaba en doble militancia, una causal de sanción.

En su respuesta al CNE, el partido Colombia Humana explicó que no encuentra registro de Rodríguez como militante del partido para la época de las agresiones contra Johanna en 2022. Por eso, el partido afirma que, en ese momento, Rodríguez no era militante y el asunto lo resolvió el Partido Verde.

¿Qué dice Rodríguez?

Por su parte, Nelson Rodríguez aseguró que nunca ha sido violento contra ninguna mujer y que Gavilán no tiene ninguna prueba de sus señalamientos. Por esa razón, dijo él, la Fiscalía no ha abierto ninguna noticia criminal.

Sobre las denuncias de doble militancia, reconoció que sí está inscrito en la plataforma de Colombia Humana desde abril de 2021, pero explicó que el movimiento no tenía personería jurídica para entonces y estaba inscrito en calidad de “simpatizante”.

En opinión de Gavilán, ya pasó el momento de mostrar la evidencia ante los organismos competentes y por eso el CNE sancionó al partido de Gobierno. “Las pruebas fueron aportadas y el tribunal electoral encontró que yo tenía razón en que hubo violencia de género. Volver a pasar por eso sería revictimizante”, dijo. Además, recordó que Rodríguez no ha sido sancionado por la agresión, pues lo que resolvió el comité de ética del Partido Verde fue el asunto de la doble militancia, por lo que lo absolvió.

Sobre ese asunto, ella mencionó que los estatutos de Colombia Humana establecen que las personas que se inscriben a la plataforma son militantes. Este diario buscó comunicación con las directivas del partido, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Para ampliar las miradas sobre este asunto, El Espectador contactó a dos personas con actividad política en San Francisco, Cundinamarca, quienes conocieron la interacción entre Gavilán y Rodríguez.

Las dos personas consultadas coincidieron en que Nelson Rodríguez suele tener comportamientos violentos. “A mí no me agrada personalmente Johanna Gavilán, pero lamentablemente en esta ocasión ella tiene toda la razón. Nelson es una persona con un lenguaje injurioso y violento”, dijo una de las fuentes, que pidió reserva de su identidad por temor a las acciones que podría tomar Rodríguez en represalia.

Un miembro del Partido Verde, que habló bajo condición de anonimato, le contó a este diario que en San Francisco son conocidas sus actitudes violentas, y por eso obtuvo solo 119 votos en las pasadas elecciones a la Alcaldía. Aún así, según relató esa persona, el Partido Verde aprobó darle un coaval a Rodríguez por solicitud del senador Ariel Ávila.

En conversación con este diario, el senador Ávila reconoció que hubo una solicitud de que se le diera el coaval porque hacía parte del grupo político de Diego Garzón, que era su ficha. Sin embargo, afirmó no conocer a Rodríguez más allá de un par de reuniones con militantes de Cundinamarca.

Al final, el Verde y Colombia Humana dejaron pasar los tiempos para firmar el contrato que materializaría la alianza necesaria para entregar coavales. Por esa razón, nunca se concretó y Rodríguez se presentó a elecciones en 2023 para la alcaldía de San Francisco por Colombia Humana. Aún así, Rodríguez hizo campaña con los logos de ambos partidos.

Responsabilidad por omisión

Para el CNE, el hecho de que el agresor no fuera militante del partido Colombia Humana “no exime de responsabilidad a la organización política de haber desplegado acciones para prevenir la comisión de conductas que afectaban a una de sus dirigentes en el municipio”.

Según el tribunal electoral, esa omisión es una falta sancionable porque “materialmente avala o permite el uso de violencia para el ejercicio de la participación política y electoral”.

“En el expediente no se observa que el Movimiento Político Colombia Humana haya trasladado por competencia la queja de su militante al Partido Alianza Verde, tampoco acreditó la realización de algún tipo de seguimiento o que haya dado respuesta a la víctima”, puntualiza la resolución del CNE.

A pesar de mútiples intentos de obtener información de Colombia Humana sobre si interpuso algún recurso contra la resolución, las directivas del partido no respondieron nuestros mensajes.

