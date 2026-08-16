Terpel bajo la lupa de la Fiscalía: investigan posibles daños ambientales en Santander

La segunda empresa más importante del país fue denunciada por hacer vertimientos de hidrocarburos en la Ciénaga de San Silvestre, principal fuente de agua del municipio de Barrancabermeja. La planta La Fortuna, propiedad de Terpel, es el centro de la investigación. La empresa, nacida en los años sesenta en Bucaramanga, dice que esa instalación cumple con todos los requisitos operacionales y ambientales.