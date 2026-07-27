A juicio exalcalde Quibdó por presuntas irregularidades en contratos de aseo

Junto a él también fueron acusados la entonces secretaria general, Gloria Lizeth Palacios Córdoba, y el entonces coordinador de contratación, Beymar Alexander Mosquera Borja. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El exalcalde de Quibdó (Chocó), Martín Emilio Sánchez Valencia, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en irregularidades durante el trámite de contratación para la prestación del servicio de aseo en el municipio durante 2021. Junto con él fueron acusados la entonces secretaria general de Quibdó, Gloria Lizeth Palacios Córdoba, y el entonces coordinador de contratación del municipio, Beymar Alexander Mosquera Borja.

De acuerdo con el ente investigador, los tres habrían participado en actuaciones irregulares durante las etapas precontractuales de dos licitaciones públicas que tenían como objetivo contratar los servicios de aseo para las instituciones educativas del municipio, la Secretaría de Educación, la administración central y otras dependencias de la Alcaldía de Quibdó.

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Según la Fiscalía, las evidencias indicarían que las presuntas irregularidades terminaron en la celebración, en febrero de 2021, de un contrato por COP 1.568 millones, “sin que se cumplieran plenamente los requisitos legales exigidos para adelantar el proceso contractual”.

Además, la investigación, dirigida por un fiscal de la Seccional Chocó, señala que, presuntamente, los implicados eliminaron de la plataforma SECOP II una de las licitaciones y utilizaron documentos de otro proceso que no contaba con aviso de convocatoria ni estudios previos.

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La Fiscalía también sostuvo que los procesados habrían modificado el cronograma y el presupuesto sin los soportes técnicos requeridos, además de adjudicar el contrato por fuera de la fecha prevista en el pliego de condiciones. En ese sentido, el ente investigador presentó el escrito de acusación contra los tres procesados, quienes deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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