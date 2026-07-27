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Investigan a Juliana Guerrero y su hermana por supuesta red de contratación ilegal

La Fiscalía General de la Nación revisa los señalamientos contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero por las presuntas gestiones para adjudicar contratos públicos a empresarios a cambio de pagos millonarios.

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Redacción Judicial
27 de julio de 2026 - 11:41 a. m.
Juliana Guerrero fue viceministra de la Juventud en el Gobierno de Gustavo Petro.
Juliana Guerrero fue viceministra de la Juventud en el Gobierno de Gustavo Petro.
Foto: Gustavo Torrijos
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En la mañana de este 27 de julio, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación con la que busca verificar las posibles irregularidades en las que estarían implicadas la exviceministra de Juventudes, Juliana Andrea Guerrero, y su hermana, Verónica Guerrero. La denuncia, realizada por Revista Semana, señala que las hermanas habrían gestionado contratos públicos a empresarios a cambio de millonarios pagos.

Según detalló la Fiscalía, se dispuso el inicio de labores de policía judicial y el caso será trasladado a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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Por Redacción Judicial

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