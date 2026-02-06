A juicio expresidente de la Nueva EPS por presunto fraude en estados financieros

La acusación contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente de Nueva EPS, fue presentada por la Dirección Especializada contra la Corrupción y también involucra a tres exdirectivos más. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Fiscalía acusó formalmente al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a otros tres exdirectivos de la entidad por su presunta participación en un esquema de alteración de estados financieros que habría permitido renovar la licencia de funcionamiento de la EPS y evitar una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. La audiencia preparatoria de juicio fue programada para el próximo 23 de febrero.

La acusación fue presentada por la Dirección Especializada contra la Corrupción y también involucra al exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; al exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y al exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez. Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2022.

De acuerdo con la investigación, fueron identificadas 3.419.015 facturas correspondientes a deudas con diferentes Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que habrían sido ocultadas y dejadas sin pago. Esta maniobra, sostiene el ente acusador, permitió presentar ante la junta directiva de la EPS una situación financiera ficticia, en la que se alteraron las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio.

La Fiscalía señaló que, con base en esa información financiera alterada, los exdirectivos reportaron utilidades por COP 70.563 millones, con el fin de aparentar solvencia y cubrir obligaciones pendientes, pese a que la entidad registraba pérdidas de manera sostenida. La información presuntamente falsa también habría sido remitida a la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de evitar una intervención administrativa y lograr la renovación de la licencia de funcionamiento de la Nueva EPS.

Los cuatro exdirectivos deberán enfrentar un juicio oral por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud, de acuerdo con su posible responsabilidad individual. Adicionalmente, al expresidente José Fernando Cardona Uribe se le imputó el delito de peculado por apropiación.

