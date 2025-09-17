No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Expresidente de Nueva EPS, José Cardona, responde tras investigación de la Fiscalía

La Fiscalía publicó un escrito de acusación contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por el presunto ocultamiento de facturas y la desviación de $70.500 millones del sistema de salud. En un comunicado, Cardona, que estuvo al frente de la entidad durante 14 años, se defendió.

Redacción Salud
17 de septiembre de 2025 - 03:59 p. m.
Expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona, responde tras investigación de la Fiscalía. Estuvo al frente de la entidad durante 14 años.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
El pasado 14 de abril se conoció un escrito de acusación de la Fiscalía contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por el presunto ocultamiento de facturas y la desviación de $70.500 millones del sistema de salud. Este episodio se suma a la polémica que rodea la situación financiera y administrativa por la que atraviesa la entidad.

(Puede leer: Nueva EPS: esto dice el escrito de acusación de la Fiscalía contra cuatro exdirectivos)

En el documento, la Fiscalía acusó formalmente a José Fernando Cardona Uribe (expresidente de la Nueva EPS), Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente administrativo y financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabián Alberto Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas) de haber creado “una política fraudulenta” para presentar estados financieros con información falsa.

Según el ente investigador, la intención era ocultar las pérdidas de la EPS y mantener la habilitación otorgada por la Superintendencia de Salud para seguir prestando servicios a sus afiliados en el país, que, en la actualidad suman cerca de 11 millones.

(Lea: Sigue estancada la reforma a la salud: radican prórroga para ponencia alternativa)

Como respuesta, Cardona Uribe publicó un comunicado este miércoles 17 de septiembre, en el que su abogado, Javier Tamayo Perdomo, aseguró que recibieron con extrañeza la manera en la que el escrito fue “difundido ante los diferentes medios de comunicación tres meses después de haber sido redactado y justo cuando se discute en el Congreso de la República la Reforma a la Salud”.

El abogado además aseguró que “ni un solo peso ni cheque salió de la Nueva EPS para enriquecer el patrimonio de un tercero”, y que los recursos se utilizaron “para absorber deudas de la misma Nueva EPS”. Estos hechos, añadió, están consignados en la acusación dentro de los apartados jurídicamente relevantes.

Tamayo recordó que Cardona Uribe, desde el 6 de diciembre de 2024, cuando fue notificado de la intención de imputarle cargos, ha atendido con todas las citaciones relacionadas con el proceso y que lo seguirá haciendo. “Su objetivo es aclarar cualquier duda que pueda surgir respecto a su labor en la Nueva EPS durante los 14 años en los que estuvo al frente de su administración”, añadió.

(Le puede interesar: EPS Famisanar estará intervenida por un año más)

Otro de los puntos destacados en el comunicado fue la preocupación del abogado y su representado por lo que consideran una constante tergiversación de la información sobre este caso, sobre todo tras las noticias registradas en los últimos días.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

spook(ix0ip)Hace 6 minutos
El pobre viejecito corruptico
PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 1 hora
ya la fiscalia le cayo para intentar resarcir en algo los billones robados durante su gestion, hasta la fecha le han incautado propiedades, cuentas bancarias, dinero en efectivo, acciones, centros vacacionales y otras cositas que aun estaban a su nombre por cerca de unos 100 mil milloncejos apenas.
