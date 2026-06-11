A la cárcel abogada señalada de estafar a 26 personas con COP 624 millones en falsos remates

Judith Elbertes Jay Cuervo aprovechaba su condición de abogada para acercarse a potenciales víctimas y ofrecerles la posibilidad de adquirir inmuebles y vehículos a bajo costo, supuestamente a través de remates judiciales. Foto: Fiscalía

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Una jueza impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Judith Elbertes Jay Cuervo, una abogada señalada de estafar a por lo menos 26 personas mediante un esquema de falsos remates judiciales en Pereira y Dosquebradas (Risaralda). Según la Fiscalía, habría obtenido más de COP 624 millones a través de diferentes maniobras de engaño.

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De acuerdo con la investigación, la mujer aprovechaba su condición de abogada para acercarse a potenciales víctimas y ofrecerles la posibilidad de adquirir inmuebles y vehículos a bajo costo, supuestamente a través de remates judiciales. Para ello, aseguraba tener contactos en juzgados civiles de Risaralda y en algunas entidades bancarias de Quindío que facilitarían las operaciones.

La Fiscalía indicó que, para dar apariencia de legalidad a las negociaciones, entregaba a los interesados documentos con sellos, actas de remate y formatos de consignación en cuentas de depósitos judiciales. Con este mecanismo, entre 2021 y 2024, habría recibido COP 624 millones de ciudadanos que confiaron en las ofertas.

Sin embargo, una vez obtenía los recursos, presuntamente cortaba toda comunicación con las víctimas, dejaba de responder llamadas y se apropiaba del dinero. Asimismo, la Fiscalía señaló que recientemente Jay Cuervo había sido judicializada por hechos similares que habrían dejado al menos 15 víctimas por estafas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca).

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Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de Risaralda le imputó los delitos de estafa, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todas las conductas agravadas. La mujer aceptó los cargos y deberá permanecer en un establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.

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