Mindefensa respalda compra de aviones Gripen tras investigación contra presidente Petro

El misnistro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara anunciara una investigación contra el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, por la adquisición de las aeronaves de fabricación sueca. Foto: Óscar Pérez

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la transparencia del proceso de compra de los aviones Gripen y aseguró que las revisiones de los organismos de control no han evidenciado irregularidades en el contrato, que tuvo un costo de COP 16,5 billones.

Las declaraciones se conocieron luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara anunciara una investigación contra el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, por la adquisición de las aeronaves de fabricación sueca. “El mismo Contralor ha dicho que no encuentra ninguna irregularidad y lo mismo la Procuraduría, que ya ha hecho las averiguaciones”, afirmó el funcionario.

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El jefe de la cartera de Defensa respaldó la transparencia del proceso de contratación y declaró que la billonaria compra “no es decisión para un gobierno, es para un país por los próximos 40 años. Es una de las inversiones más altas que hemos tenido, pero también con total transparencia”.

Asimismo, explicó que para el proceso de selección se contrató una firma especializada que acompañó la evaluación técnica de las propuestas. Además, enfatizó que la decisión no fue adoptada de manera individual por el presidente Gustavo Petro: “La tomó un grupo multidisciplinar de más de 100 expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que trabajaron durante más de una década y que habían insistido en los gobiernos anteriores de tomar esa decisión”.

Según el funcionario, la elección se sustentó en criterios técnicos relacionados con la superioridad aérea, la capacidad de supervivencia, el ataque de precisión, la tecnología disponible, los sistemas logísticos, el armamento a bordo y las garantías de entrenamiento.

Frente a la investigación que adelantará la Comisión de Acusaciones contra el presidente Petro, el ministro manifestó la disposición del Gobierno para atender cualquier requerimiento de las autoridades. “Bienvenidos siempre quien quiera preguntar, quien quiera averiguar. Estamos abiertos para que confirmen que esta fue la mejor decisión acorde a las condiciones colombianas”, concluyó el ministro Sánchez.

La investigación contra Petro por la compra de los Gripen

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ordenó el pasado 10 de junio la apertura de una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de 17 aviones de combate Gripen. La decisión se conoció el mismo día en que la representante Gloria Arizabaleta firmó una solicitud para suspender al mandatario de su cargo por presunta participación indebida en política.

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En el caso de los Gripen, un auto firmado por la misma congresista dispuso “ordenar la apertura de investigación previa en materia penal” y “la ruptura procesal en materia disciplinaria y fiscal”. Además, pidió que el asunto fuera sometido “a reparto con nuevos radicados y se adelante las investigaciones de carácter disciplinario y fiscal de manera independiente”.

La actuación busca establecer la posible comisión de seis delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y cohecho. Como parte de las diligencias, se ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue a Verónica Alcocer y se solicitó al Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, remitir “toda la información y documentación” relacionada con la adquisición de las aeronaves.

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Asimismo, la Procuraduría y la Contraloría deberán entregar copias completas del “proceso disciplinario” y del “proceso de responsabilidad fiscal” que adelantan sobre este asunto.

A este panorama se suman 11 expedientes activos y dos denuncias recientes por la presunta participación en política del jefe de Estado, radicadas por el copresidente de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, y por el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático. De esas actuaciones surgió la solicitud de suspensión contra Petro y la apertura de una investigación disciplinaria en su contra.

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