A la cárcel tercer señalado por atentado a Gustavo Chicangana, periodista de Caracol

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Manuel Felipe Canturi Arias, alias “Cartulina”, presunto integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc y señalado como uno de los articuladores del atentado conta el periodista Gustavo Chicangana Álvarez, corresponsal de Caracol Radio en San José del Guaviare, y a su esposa, Ana Torres.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, alias “Cartulina” habría coordinado la planeación y ejecución del ataque del pasado 5 de julio, realizando labores de vigilancia sobre la víctima, comprando dos motocicletas y un arma de fuego, y contactando al sicario que disparó contra el comunicador. Aunque se encontraba en el lugar de los hechos, las evidencias señalan que abandonó al atacante tras el atentado, obligándolo a huir por sus propios medios.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado, amenazas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Canturi Arias no aceptó los cargos y deberá permanecer recluido mientras avanza la investigación.

Con alias “Cartulina”, ya son tres los vinculados formalmente al atentado contra el periodista Gustavo Chicangana. El 7 de julio, la Fiscalía había imputado a Wilmer Alexander Perea Babativa, alias “Negrito”, de 21 años, señalado como el autor material de los disparos.

Según la investigación, el joven ingresó por la reja de la vivienda del comunicador y abrió fuego en repetidas ocasiones contra él y su esposa. En la misma línea, fue capturado un ciudadano venezolano, identificado como el conductor de la motocicleta empleada en la acción criminal, y a quien además se le incautó un revólver calibre 38 que habría sido utilizado en el crimen.

La orden de alias “Duván” para asesinar al periodista de Caracol

Durante las audiencias contra alias “Cartulina”, el fiscal del caso señaló que el ataque fue ordenado por alias “Duván”, líder de las disidencias de alias “Calarcá”, quien a finales de junio de 2025 habría instruido a Canturi Arias en Puerto Cachicamo, corregimiento de San José del Guaviare, para ejecutar el crimen. En esa reunión también se habría dado la orden de asesinar a otros dos periodistas: Érika Londoño y Camilo Ramírez.

Según la Fiscalía, alias “Duván” entregó a “Cartulina” $500 mil para viáticos y le reiteró que el objetivo era Chicangana, “el periodista que más duro les estaba dando a la organización”. El fiscal advirtió que la labor informativa del comunicador y sus colegas, enfocada en reportar la situación de orden público en Guaviare, motivó que fueran declarados “objetivos militares” por la estructura criminal.

“La orden de asesinar al señor Gustavo Chicangana Álvarez se debe a su rol de periodista de la emisora Guaviare Estéreo de la cadena Caracol Radio. Esto debido a que la organización criminal no está de acuerdo en la manera como los periodistas de manera objetiva y transparente están informando la situación de orden público en el departamento del Guaviare, y por ello fue declarado en específico el señor Gustavo Chicangana Álvarez”, afirmó el delegado del ente acusador durante la audiencia.

