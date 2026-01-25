A la cárcel alias “Guacho”, presunto disidente señalado por el asesinato de un líder social

El hombre no aceptó los delitos imputados por la Fiscalía, pero le fue ordenada la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por orden de un juez de control de garantías en el departamento de Arauca, fue enviado a la cárcel un hombre identificado como Brayan Esmit López y conocido con el alias de “Guacho”. Esta persona es señalada de presuntamente hacer parte de las disidencias de las Farc y de ser uno de los responsables del asesinato de un líder social del municipio de Tame, en 2024.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, alias “Guacho” habría participado en el crimen del líder comunal José Ricardo Calderón Núñez, en hechos ocurridos el 19 de mayo de 2024. El crimen fue atribuido al frente 10 de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba”, que tienen importante influencia criminal en esa zona del país.

Lea también: Caso Ungrd: la Fiscalía ya tiene lista la acusación contra Carlos Ramón González

Las indagaciones de las autoridades darían cuenta de que alias “Guacho” habría recibido la orden de asesinar, sin razones aparentes, al líder social Calderón Núñez, quien para la fecha de los hechos ejercía como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Nubes, en el municipio de Tame. El crimen habría sido perpetrado junto a otros integrantes de ese grupo ilegal.

El día de los hechos, señaló la Fiscalía, alias “Guacho” y otros presuntos disidentes de las Farc llegaron en dos vehículos hasta la vivienda del líder Calderón Núñez y lo obligaron a subirse a uno de los carros. Se lo llevaron con rumbo desconocido y, en el trayecto, le dispararon en varias ocasiones. Su cuerpo sin vida fue hallado una hora después, abandonado en la carretera.

Le puede interesar: La demanda que busca tumbar las zonas especiales que creó el gobierno para el Clan de Golfo

El crimen causó dolor y rechazo en el municipio de Tame. “Los actores armados se han ensañado con la población civil; urgen medidas de protección efectivas que garanticen la permanencia en el territorio”, dijo en su momento el personero municipal, Juan Carlos Villate. Y agregó: “La vida es sagrada y debe ser un mínimo humanitario respetado por los actores armados”.

Tras la captura de alias “Guacho”, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación lo presentó ante un juez de control de garantías y lo imputó por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Más contenido: “Soy un sobreviviente de Dololed”: la historia detrás de la primera condena por el caso

Aunque el hombre no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, el juez de control de garantías le ordenó la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario. Alias “Guacho” permanecerá tras las rejas mientras las autoridades correspondientes avanzan con el proceso penal en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.