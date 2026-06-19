A la cárcel alias Víctor Chalá, presunto asesino del periodista Mateo Pérez

El periodista Mateo Pérez fue asesinado el pasado 6 de mayo en Briceño (Antioquia). Foto: Archivo part

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, de las disidencias de las Farc y señalado como asesino del periodista Mateo Pérez, fue enviado a prisión. Un juez de control de garantías tomó la medida preventiva mientras se avanza en un proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Podría interesarle: Alias Javi, uno de los delincuentes más buscados en Ecuador, es expulsado de Colombia

Chalá fue capturado el pasado 13 de junio junto con otros cinco hombres que, al parecer, le brindaban protección. Esas personas fueron identificadas como Luis Felipe Morales Cataño, César Augusto Lara Alvarado, Óscar Javier Antolínez, Diego Alejandro Bernal Hernández y Wilfredo Hernández Botina, alias El Indio.

La captura del disidente de las Farc fue capturado por la Dijin de la Policía en el peaje de Flandes (Tolima), cuando se movilizaban en una camioneta con cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete celulares y 33 millones de pesos en efectivo. Dos de sus acompañantes estaban vinculados laboralmente a una empresa de vigilancia privada, pero no contaban con autorización para portar armas de fuego.

Le recomendamos: Después de 31 años, el Estado reconoce la desaparición forzada de Jhon Ubaté y Gloria Bogotá

Al parecer, dice la Fiscalía, le brindaban seguridad por cuenta propia para llevarlo entre Antioquia y Caquetá. El ente investigador también señala que entre 2023 y 2025 alias Víctor Chalá hizo parte del frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc, el cual opera en Huila, y que estaría implicado en el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes de Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe.

La Fiscalía les imputó a todos el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además, en el caso de Chalá Torrejano y Hernández Botina, también los imputaron por concierto para delinquir agravado. A estos dos últimos se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras que los otros cuatro se les dio prisión domiciliaria.

Lea también: El Aro, La Granja y San Roque: las masacres por las que llaman a indagatoria a Álvaro Uribe

Alias Víctor Chalá es uno de los jefes del frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las Farc, al mando de alías Calarcá y quien es señalado por perpetrar el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño (Antioquia). Según las autoridades, es uno de los principales hombres de confianza de alias Primo Gay, quien a su vez hace parte de la estructura principal de Calarcá.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.