El Aro, La Granja y San Roque: las masacres por las que llaman a indagatoria a Álvaro Uribe

El Aro, La Granja y San Roque son algunos de los lugares que vivieron el horror de los criminales al mando de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

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En la tarde de este jueves 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por su presunta relación con tres masacres que ocurrieron en Antioquia en la década de 1990 y ensangrentaron el departamento en el que se sembró el terror paramilitar. El ente investigador, que tuvo quietos los expedientes por años, hizo una movida que lo vinculó directamente a una investigación por su haber, supuestamente, haber ayudado en la conformación y acción de grupos paramilitares.

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Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició la investigación formal por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando era gobernador de Antioquia. Asimismo, las pesquisas son por el crimen del defensor del derechos humanos José María Valle Jaramillo. El ente investigador le sigue la pista por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por, supuestamente, haber facilitado y promovido el accionar de los grupos armados que habrían tenido como base la hacienda Guacharacas, que era propiedad de su familia para la época de los hechos.

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Asesinato de José María Valle Jaramillo

Uno de los hechos por los cuales la Fiscalía le sigue la pista al expresidente Álvaro Uribe es el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo. El defensor era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia cuando fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Su vida la acabaron dos sicarios que llegaron hasta su oficina en la capital del departamento el mismo día que un campesino de Ituango lo esperaba para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en el corregimiento de El Aro.

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Según dijo el propio Valle, las masacres perpetradas por los paramilitares fueron coadyuvadas por militares de la Cuarta Brigada del Ejército. “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, señaló durante una entrevista en 1997. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos señaló: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión.

Las denuncias que arrancaron en la década de 1990 fueron retomadas en 2017, cuando el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que, por esas masacres, fuera investigado el entonces exgobernador Uribe Vélez. Tanto el caso de Valle como el de las masacres fueron declarados como hechos de lesa humanidad en 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Masacre del Aro

El otro expediente por el que fue llamado el exmandatario tiene que ver con los hechos ocurridos entre el 22 y 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro. En ese lugar, un grupo de aproximadamente 200 paramilitares sembraron el terror bajo el mando de Carlos Castaño, según aseguró el propio Salvatore Mancuso. En esos hechos, 15 personas fueron asesinadas y 40 casas quemadas durante las dos semanas que duró la incursión paramilitar que avanzó con el fin de exterminar el pequeño asentamiento, donde algunos de sus habitantes fueron señalados, sin pruebas, de ser colaboradores de la guerrilla.

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Los testimonios de los sobrevivientes y de exparamilitares recopilados por la justicia insisten que durante esos días un helicóptero fue observado durante la masacre. Sin embargo, todavía no se sabe quién sobrevolaba la zona mientras se perpetraba el crimen de lesa humanidad.

Masacre de La Granja

Cuatro campesinos fueron asesinados en el corregimiento del municipio de Ituango y esos crímenes marcaron el inicio de la estela de violencia paramilitar en 1996. Más de 20 paramilitares comandados por alias “Doble Cero” llegaron el 11 de junio de ese año y por orden de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso asesinaron a William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. La incursión armada habría sido financiada por la oficina de finanzas de ese grupo armado en centro de Medellín, conocida como el Parqueadero Padilla. Por estos hechos, en 2023, la Fiscalía llamó a juicio a quien administraba ese despacho criminal: Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”.

Masacre de San Roque

Entre el 13 y 17 de septiembre de 1996, el municipio de San Roque vivió el terror. Lo ocurrido allí fue el principio del proceso por el que fue condenado en primera instancia Álvaro Uribe. La mención de esta masacre aparece en una investigación previa que adelantaba la Fiscalía contra el expresidente, relacionada por la presunta conformación de grupos paramilitares en los años 90 en la hacienda Guacharacas, de propiedad de su familia. Ese proceso, que estuvo en la Corte Suprema mientras Uribe fue senador, inició por las declaraciones que hicieron al respecto los paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.

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