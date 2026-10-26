Según la investigación, integrantes del Frente Batallas del Santuario, del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), retuvieron a las dos…

La Fiscalía General de la Nación le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al coronel en retiro del Ejército Wilson Humberto Velandia Serrano, por su presunta participación en el secuestro, el abuso sexual, la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de dos hermanas en Granada (Antioquia). Los hechos habrían ocurrido entre el 21 y el 22 de febrero de 2003.

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A la cárcel exmilitar señalado de violar y asesinar a dos hermanas en Granada (Antioquia)

Según la investigación, integrantes del Frente Batallas del Santuario, del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), retuvieron a las dos jóvenes, de 19 y 17 años, en la plaza principal del municipio y las trasladaron a una vivienda.

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Hasta ese lugar habría llegado Velandia Serrano, quien para entonces era teniente del Batallón de Artillería 4, adscrito a la Cuarta Brigada. Las víctimas fueron golpeadas y amenazadas, en medio de señalamientos de pertenecer a otro grupo ilegal.

De acuerdo con las evidencias, el oficial llevó a la menor de 17 años al baño y la agredió sexualmente, mientras su hermana era abusada sexualmente por otros hombres. Posteriormente, el militar también se habría sumado a esas agresiones contra la joven de 19 años.

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La Fiscalía indicó que, al parecer, Velandia Serrano ordenó a la estructura paramilitar asesinar a las jóvenes y sepultarlas en un cerro. Años después, habría mandado a exhumar los cuerpos para que no fueran encontrados.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ordenó la captura del coronel en retiro, que fue materializada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia).

El exmilitar fue vinculado mediante diligencia de indagatoria como presunto responsable de los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

La Fiscalía señaló que esta investigación hace parte de la estrategia de priorización que adelanta para abordar los casos de crímenes cometidos por estructuras paramilitares.

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