A la cárcel falsos disidentes de las Farc que extorsionaban en Meta y Cundinamarca

Por lo menos 12 personas que se hacían pasar como integrantes de las disidencias de las Farc fueron enviadas a la cárcel. Según las investigaciones, ingresaban a casas y fincas de Meta y Cundinamarca para robar, dentro de otras cosas, camionetas de alta gama.

De acuerdo con la Fiscalía, estas personas conformaban el grupo “Los Toyotas”, una banda señalada de hacerse pasar como la Segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc. Al parecer, estarían detrás de delitos llevados a cabo en San Carlos de Guaroa, Puerto López, Acacías, Granada, Fuente de Oro, Cubarral, Castilla La Nueva y Villavicencio (Meta), y en Medina (Cundinamarca).

Las pruebas que se tiene hasta el momento, darían cuenta de que estas personas habrían entrado a los inmuebles en zonas rurales, “intimidado con armas de fuego y retenido los ocupantes, obligado a realizar transferencias de dinero y arrebatado joyas, dinero y otros bienes, como camionetas”, dice el ente investigador.

De acuerdo con lo investigado, algunos de los vehículos robados eran vendidos a grupos armados, otros desguazados y comercializados en talleres clandestinos en diferentes sectores de Villavicencio (Meta). Los capturados son Álvaro Rojas Pinzón, Efrén y Edwin Sebastián Quintero Poloche, Óscar Daniel Subides Zea, Jair Isaacs Sánchez, James Camilo Hurtado Quintero, Carlos Eduardo Ávila Meche, Andrés Felipe Navarro Tovar, Jazly Julieth Silva Ruiz, Gelver Arlex Mosquera Amaya, Pedro Antonio Moyetón Rodríguez y Juan Carlos López Lozano.

Cada uno fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado y extorsión. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos y fueron enviados a prisión de manera preventiva por orden de un juez.

