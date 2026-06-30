A la cárcel fisioterapeuta que habría causado lesiones a sus pacientes tras procedimientos

A la mujer le fueron imputados los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, cargos que no fueron aceptados. Foto: Fiscalía General de la Naci

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Un fiscal de la Seccional Medellín imputó los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud a Tathiana María Muñoz Muñoz, una fisioterapeuta señalada de causar lesiones a tres personas durante la práctica de un procedimiento estético en Medellín (Antioquia).

Según explicó la Fiscalía General de la Nación, entre julio y agosto de 2024, un hombre y dos mujeres acudieron a un establecimiento comercial ubicado en el barrio Belén, en la capital antioqueña. Allí, presuntamente, Muñoz Muñoz les inyectó en diferentes partes del cuerpo una sustancia promocionada como quemador de grasa.

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De acuerdo con el ente investigador, el producto no contaba con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Tras la aplicación de la sustancia, las tres víctimas requirieron atención médica y sufrieron secuelas permanentes, entre ellas deformidades y alteraciones funcionales.

La fisioterapeuta fue capturada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, durante un allanamiento realizado en un local del barrio La América, en Medellín. La Fiscalía señaló que en ese establecimiento se estarían realizando procedimientos sin los permisos administrativos y sanitarios exigidos.

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Por estos hechos, a Muñoz Muñoz le fueron imputados los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, cargos que no fueron aceptados. En ese sentido, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza la investigación en su contra.

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