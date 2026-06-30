Magistrada Lombana calificó los señalamientos de Benedetti como un “agravio a la justicia”

El ministro Benedetti llamó “demente, loca y delincuente” a la magistrada Lombana, de la Corte Suprema de Justicia. Foto: El Espectador

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La magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Lombana, se pronunció sobre la indagación disciplinaria que se adelanta contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por las declaraciones que hizo durante un allanamiento a su vivienda, en noviembre de 2025, cuando llamó a la togada “loca demente”. La magistrada calificó el hecho como un “agravio a la justicia”.

Según señaló ante los medios de comunicación: “No quiero resaltar mi condición de mujer, porque mi condición es la de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y la de él es la de ministro del Interior. Las personas públicas deben demostrar que tienen las calidades personales, no solo las profesionales, para representar estas altas dignidades del Estado”.

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Asimismo, la togada manifestó: “Hoy tomo la vocería para solicitar la protección de la Corte Suprema y de quienes administramos justicia, porque los ataques personales siempre van a venir, justificados o no, y eso se recibe. Lo que no me parece aceptable es que un ministro de tan alto nivel se refiera en estos términos a una magistrada en ejercicio o a cualquier funcionario, sin importar su rango”.

El pronunciamiento se da en medio de la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, que pidió el testimonio de la magistrada Cristina Lombana dentro de la investigación disciplinaria contra el ministro. La diligencia estaba prevista para la mañana de este 30 de junio.

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La investigación inició luego de que el 11 de noviembre de 2025, cuando, en medio de un procedimiento realizado en su residencia en Barranquilla (Atlántico), Armando Benedetti concedió una entrevista telefónica a un medio de comunicación en la cula llamó a la togada de “loca, demente y delincuente”.

En dicha conversación, el jefe de cartera cuestionó la actuación de la magistrada Lombana, quien tenía a su cargo investigaciones en su contra por presuntos delitos relacionados con financiación irregular y tráfico de influencias, y puso en duda su competencia para adelantar el proceso, ya que desde 2023 Armando Benedetti no es congresista.

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En esa intervención, el ministro afirmó: “La señora magistrada Lombana está loca demente y es una delincuente al mandar a allanar hoy la casa mía (…) la Sala me ha dado la razón a mí, ella no tenía por qué hacerlo porque ella es una delincuente, ella ha investigado 50 familiares míos, es una loca demente”.

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