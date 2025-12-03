A la cárcel hombre que habría obligado a menores de edad a realizar actos sexuales en Cúcuta

De acuerdo con el ente investigador, el acusado habría compartido por mensajería instantánea algunos de los retos y exigencias sexuales ocurridos entre 2021 y 2025. Foto: Fiscalía General de la Naci

Un hombre fue presentado ante un juez de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación, al ser señalado de proponer retos a menores de edad para obligarlos a realizar actividades sexuales, obtener registros de los abusos y posteriormente comercializar ese material en Cúcuta (Norte de Santander). Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2025.

De acuerdo con el ente investigador, el acusado habría compartido por mensajería instantánea algunos de los retos y exigencias sexuales que, previamente, le habría planteado a la hermana menor de edad de su pareja sentimental, obligándola a enviarle fotografías y videos como prueba de su cumplimiento.

Asimismo, el hombre habría contactado al primo de la víctima, también menor de edad, y presuntamente, lo habría forzado a participar en actividades sexuales. De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indicarían que, en varias ocasiones, el detenido instó o retó a las dos víctimas a realizar encuentros íntimos entre ellas.

Además, en otras ocasiones, el acusado les exigía a los menores que “accedieran a los propósitos sexuales de adultos”, pidiéndoles material audiovisual de esos actos e intimidándolos para que no denunciaran los abusos.

Una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes imputó al hombre por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento, las tres conductas agravadas.

También le fue imputado proxenetismo con menor de edad, pornografía, uso de menores para cometer delitos, extorsión y concierto para delinquir en concurso homogéneo y heterogéneo. El hombre no aceptó los cargos, por lo que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza su proceso.

