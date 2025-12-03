Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

A la cárcel hombre que habría obligado a menores de edad a realizar actos sexuales en Cúcuta

Según la Fiscalía, el hombre habría obligado a menores de edad a realizar actividades sexuales, les exigía material audiovisual de estos actos y los intimidaba para que no denunciaran los abusos. El sujeto no aceptó los cargos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
03 de diciembre de 2025 - 04:41 p. m.
De acuerdo con el ente investigador, el acusado habría compartido por mensajería instantánea algunos de los retos y exigencias sexuales ocurridos entre 2021 y 2025.
De acuerdo con el ente investigador, el acusado habría compartido por mensajería instantánea algunos de los retos y exigencias sexuales ocurridos entre 2021 y 2025.
Foto: Fiscalía General de la Naci
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un hombre fue presentado ante un juez de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación, al ser señalado de proponer retos a menores de edad para obligarlos a realizar actividades sexuales, obtener registros de los abusos y posteriormente comercializar ese material en Cúcuta (Norte de Santander). Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2025.

De acuerdo con el ente investigador, el acusado habría compartido por mensajería instantánea algunos de los retos y exigencias sexuales que, previamente, le habría planteado a la hermana menor de edad de su pareja sentimental, obligándola a enviarle fotografías y videos como prueba de su cumplimiento.

Vínculos relacionados

Grupos armados amenazan a 21 municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, según la Defensoría
Autoridades españolas capturan a alias “Mono Gerly”, presunto integrante del Eln
Fiscalía investiga muerte de una persona en medio de operación militar en Meta

Lea: Grupos armados amenazan a 21 municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, según la Defensoría

Asimismo, el hombre habría contactado al primo de la víctima, también menor de edad, y presuntamente, lo habría forzado a participar en actividades sexuales. De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indicarían que, en varias ocasiones, el detenido instó o retó a las dos víctimas a realizar encuentros íntimos entre ellas.

Además, en otras ocasiones, el acusado les exigía a los menores que “accedieran a los propósitos sexuales de adultos”, pidiéndoles material audiovisual de esos actos e intimidándolos para que no denunciaran los abusos.

Le puede interesar: Autoridades españolas capturan a alias “Mono Gerly”, presunto integrante del Eln

Una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes imputó al hombre por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento, las tres conductas agravadas.

También le fue imputado proxenetismo con menor de edad, pornografía, uso de menores para cometer delitos, extorsión y concierto para delinquir en concurso homogéneo y heterogéneo. El hombre no aceptó los cargos, por lo que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza su proceso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Fiscalía General de la Nación

Actividades de tipo sexual

Abuso a menores de edad

Cúcuta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.