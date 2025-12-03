Autoridades españolas capturan a alias “Mono Gerly”, presunto integrante del Eln

Según indicó la Policía Nacional, este hombre pertenecía al Frente de Guerra Oriental, una estructura con presencia en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

Las autoridades españolas detuvieron en Madrid al ciudadano colombiano conocido como alias Mono Gerly, presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quien era buscado por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Según la Policía Nacional, este hombre pertenecía al Frente de Guerra Oriental, una estructura con presencia en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Las investigaciones comenzaron luego de que las autoridades identificaran que alias Mono Gerley habría hecho parte del grupo desde 2004.

Detenido un fugitivo colombiano integrante del Ejército de Liberación Nacional



El fugitivo, alias "Mono Gerly", ha sido detenido por realizar actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo



Formaba parte del grupo armado

“Mono Gerly”, dicen las autoridades, se movía dentro del grupo armado como tercer líder del Comando Central. Su función era el blanqueo de capitales (lavado de dinero).

Estas actividades se habrían realizado mediante empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera. Asimismo, las autoridades indicaron que alias “Mono Gerly” manejaba laboratorios para el procesamiento de narcóticos.

El hombre también se encargaba del dinero en efectivo proveniente de actividades ilegales, el cual legalizaba mediante la compra de inmuebles, terrenos y divisas en casas de cambio. Según las primeras pesquisas, el capturado se había establecido en la ciudad de Madrid desde octubre de 2025, junto a su esposa.

