Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Autoridades españolas capturan a alias “Mono Gerly”, presunto integrante del Eln

Es señalado de ser miembro del grupo armado desde 2004. Era buscado por estar involucrado, aparentemente, en hechos relacionados con delitos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
03 de diciembre de 2025 - 01:45 p. m.
Según indicó la Policía Nacional, este hombre pertenecía al Frente de Guerra Oriental, una estructura con presencia en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.
Según indicó la Policía Nacional, este hombre pertenecía al Frente de Guerra Oriental, una estructura con presencia en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades españolas detuvieron en Madrid al ciudadano colombiano conocido como alias Mono Gerly, presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quien era buscado por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Según la Policía Nacional, este hombre pertenecía al Frente de Guerra Oriental, una estructura con presencia en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Las investigaciones comenzaron luego de que las autoridades identificaran que alias Mono Gerley habría hecho parte del grupo desde 2004.

Vínculos relacionados

Mindefensa ordenó inspección a gestión del general Huertas señalado por nexos con disidencias
Exfarc reconocen crímenes ante la JEP por primera vez en macrocaso territorial de Valle y Cauca
Así relató Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, su secuestro y rescate en Cauca

Lea: Fiscalía investiga muerte de una persona en medio de operación militar en Meta

“Mono Gerly”, dicen las autoridades, se movía dentro del grupo armado como tercer líder del Comando Central. Su función era el blanqueo de capitales (lavado de dinero).

Estas actividades se habrían realizado mediante empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera. Asimismo, las autoridades indicaron que alias “Mono Gerly” manejaba laboratorios para el procesamiento de narcóticos.

Le puede interesar: Mindefensa ordenó inspección a gestión del general Huertas señalado por nexos con disidencias

El hombre también se encargaba del dinero en efectivo proveniente de actividades ilegales, el cual legalizaba mediante la compra de inmuebles, terrenos y divisas en casas de cambio. Según las primeras pesquisas, el capturado se había establecido en la ciudad de Madrid desde octubre de 2025, junto a su esposa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Mono Gerly

Capturan en España a delincuente colombiano

Capturan en España a integrante del Eln

Eln

Policía de España

Madrid

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.