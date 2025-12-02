Fiscalía investiga muerte de una persona en medio de operación militar en Meta

En videos que circulan en redes sociales, la comunidad de la vereda denunció que las tropas presuntamente actuaron “de manera indiscriminada, disparándole a la población civil”. Foto: Archivo Particular

Comunidades de Meta y el Ejército tienen dos versiones sobre la muerte de una persona en el desarrollo de operaciones militares en la vereda Guaymaral, municipio de Vista Hermosa (Meta), el pasado 29 de noviembre. La comunidad señala que la persona muerta sería un líder campesino, mientras que el Ejército afirmó que en la acción solo murió un presunto integrante de las disidencias, y dos más fueron capturados.

Dos días después, el 1 de diciembre, la Fiscalía, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI) y las direcciones especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos y contra las Organizaciones Criminales, anunció que adelanta una investigación “para determinar las circunstancias en que se registró la muerte de una persona en la acción militar realizada por unidades del Ejército Nacional, (...) donde dos personas más fueron capturadas, una de ellas herida”.

De acuerdo con el ente investigador, se revisan grabaciones hechas por pobladores, testimonios y otras evidencias para determinar si en la operación se respetaron los protocolos de protección a la población civil y las garantías del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En estos videos, la comunidad de la vereda Guaymaral denunció que las tropas presuntamente actuaron “de manera indiscriminada, disparándole a la población civil porque veníamos solamente a reclamarles que no debían de estar cerca de las casas de la población civil. Y mire, aquí tirotearon un muchacho y, fuera de eso, tenemos un civil herido”, aseguró una persona, mientras mostraba un terreno con una amplia mancha de sangre.

El movimiento social y político del Meta Somos la Voz del Territorio señaló que la persona muerta es “David Valencia, líder campesino de la vereda Guaymaral. Su muerte deja un vacío enorme y enluta a las comunidades campesinas del sur del Meta”.

Frente a la otra persona que fue herida y capturada, el movimiento exigió que se “aclare la condición de salud y el paradero de Ramón. Asimismo, exigimos que la Defensoría, la Alta Consejería para los Derechos Humanos, la Presidencia y demás entidades competentes asuman su papel en la garantía y defensa de los derechos de las comunidades campesinas que fueron vulneradas”.

La versión del Ejército indicó que el hecho se produjo cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido 11 sostuvieron un enfrentamiento contra integrantes de la Estructura Marco Aurelio Buendía, perteneciente a las disidencias de las Farc del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Según el comunicado, “un integrante de esta estructura murió; otros dos fueron capturados, uno de ellos herido, a quien se le brindaron de inmediato los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate y posteriormente fue evacuado hasta el municipio de Puerto Rico (Meta), donde recibe atención médica”.

Frente al video en el que se denuncia la muerte del presunto líder, la institución explicó que “un helicóptero de la Aviación del Ejército Nacional aterrizó cerca del lugar del combate, con el fin de extraer al personal capturado y el material de guerra e intendencia incautado. En ese momento, un civil que se encontraba en la zona grabó el aterrizaje y afirmó que estaban siendo emboscados y que desde la aeronave se efectuaban disparos”.

El Ejército sostuvo que “las tropas se encontraban al lado de la persona que grabó el video y manifestaron que desde la nave no se estaba disparando hacia el sitio donde ellos se encontraban ni hacia la persona que registró las imágenes”.

Al referirse a la muerte de la persona que hoy denuncia la comunidad, la institución aclaró que sí recibió el reporte de que “un habitante de la zona habría resultado herido y posteriormente falleció”, pero que “tras la verificación realizada con las tropas comprometidas en la operación, estas informaron que en el área el único herido identificado correspondía al integrante del grupo armado organizado, a quien se le prestaron los primeros auxilios”.

El Ejército Nacional agregó que estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y aseguró que entregará toda la información necesaria para las pesquisas, con el propósito de esclarecer lo ocurrido.

