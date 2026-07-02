A la cárcel “La Flaca”, señalada de participar en el asesinato de líder social en Bolívar

La mujer fue imputada por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Foto: Fiscalía General de la Naci

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Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Daysi Carolina López González, alias “La Flaca”, por su presunta participación en el homicidio del líder social Guillermo Arturo Galvis Plaza, perpetrado por integrantes del Clan del Golfo en un sector de la Troncal del Caribe, en Cartagena (Bolívar), el 26 de abril de 2025.

La mujer fue imputada por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Según la investigación, alias “La Flaca”, por instrucción de los jefes de la subestructura del Clan del Golfo llamada La Patrulla, habría trasladado y entregado el arma utilizada para cometer el crimen.

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La Fiscalía General señaló que los sicarios se movilizaron en una motocicleta para seguir al líder social, interceptarlo y dispararle mientras conducía un vehículo de su propiedad. De acuerdo con el ente investigador, López González haría parte del Clan del Golfo desde 2021.

Según las autoridades, alias “La Flaca” cumplía el rol de “rodadora” dentro de la organización criminal, es decir, era la encargada de resguardar y transportar el armamento utilizado en acciones delictivas. La mujer fue capturada por unidades de la Policía Nacional en el sector Las Maravillas, de Cartagena, en cumplimiento de una orden judicial.

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Aunque la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, la procesada no aceptó los cargos. Por esa razón, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra, en el cual se determinará si ella es o no responsable de los hechos que le endilga la Fiscalía.

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