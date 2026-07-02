Encuentran 32.580 galones de cocaína escondidos en tres piscinas subterráneas en Nariño

De acuerdo con las autoridades, el laboratorio, conformado por cinco estructuras y un centro de acopio de insumos y alcaloides, pertenecería al grupo armado organizado Comuneros del Sur, compañía José Luis Cabrera Ruales. Foto: Ejército N

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En la mañana de este jueves 2 de julio, el Ejército Nacional incautó 32.580 galones de clorhidrato de cocaína en proceso de producción, almacenados en tres piscinas subterráneas. La operación se llevó a cabo en la vereda Vargas, del municipio de Santa Cruz de Guachavés (Nariño).

Según detalló la institución, la operación fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), en una acción conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y coordinada con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

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De acuerdo con las autoridades, el laboratorio, conformado por cinco estructuras y un centro de acopio de insumos y alcaloides, pertenecería al grupo armado Comuneros del Sur, compañía José Luis Cabrera Ruales. En el lugar, uniformados de la Brigada Contra el Narcotráfico Número Uno hallaron las tres piscinas subterráneas con la droga en etapa de producción.

Además, fueron incautados 1.800 kilogramos de cocaína, 2.500 kilogramos de insumos sólidos y 35 elementos industriales utilizados para el procesamiento de narcóticos. Según las autoridades, el complejo cocalero estaría avaluado en más de COP 162 millones.

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De acuerdo con inteligencia militar, Comuneros del Sur tendría una capacidad de producción mensual de cuatro toneladas de cocaína, que serían enviadas a través del Pacífico nariñense con destino a Centroamérica y Estados Unidos.

En un hecho similar, el pasado 29 de enero, soldados del Grupo de Caballería Mediano Número Tres destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Llano Grande, municipio de Cumbal (Nariño). En esa oportunidad fueron hallados 450 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como insumos para su producción.

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Según la información entregada por las autoridades en ese momento, la infraestructura ilegal también pertenecería al grupo armado organizado (GAO) Comuneros del Sur, compañía José Luis Cabrera Ruales, que delinque en esa zona.

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