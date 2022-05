A la cárcel un señalado disidente de Farc que habría rearmado la Teófilo Forero

Loco Ferney al momento de su captura. Foto: Cortesía Fiscalía

La columna móvil Teófilo Forero de las Farc, comandada por muchos años por El Paisa, infundió terror en los colombianos con secuestros de políticos, de aviones y hasta atentados con explosivos, como el del Club El Nogal, en Bogotá en febrero de 2003. Era considerada la fuerza “élite” de la guerrilla y ahora, según la Fiscalía, la disidencia de las Farc que comanda Iván Márquez estaría intentando reagruparla. El hombre supuestamente designado para esa misión, Fabio González Clavijo, alias Loco Ferney, fue enviado a la cárcel.

Al parecer Loco Ferney comandaba un brazo de la Segunda Marquetalia, como se conoce a la disidencia de las Farc que lidera Iván Márquez. Así le habló el fiscal del caso en audiencia al imputarle cargos al sujeto: “Su rol, su función, dentro de la estructura era coordinar todas y cada una de las actividades delictivas. Usted recibió instrucciones de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, para conformar, crear y reestructurar esa comisión que anteriormente se denominaba la Teófilo Forero y que hoy tiene el nombre de la columna Fernando Díaz, de la que usted era el máximo líder”.

Supuestamente, esta reinvención de la temida columna Teófilo Forero estaría conformada por 25 hombres que seguían las órdenes de Loco Ferney. Al parecer, tienen sede en zona rural de Puerto Rico (Caquetá) y se dedican al narcotráfico, el cobro de extorsiones y homicidios selectivos. Además, “estarían involucrados en acciones terroristas contra la fuerza pública y el reclutamiento, mediante engaños, de menores de edad en Florencia, La Montañita, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá)”.

#ATENCIÓN | #Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Fabio González Clavijo, alias Loco Ferney, el presunto cabecilla de la estructura criminal ‘Segunda Marquetalia’ que pretendía reorganizar y rearmar la extinta columna móvil Teófilo Forero. pic.twitter.com/kXENRKyhXU — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 11, 2022

Entre las pruebas que la Fiscalía tiene contra Loco Ferney están conversaciones con una pitonisa, a la que, al parecer, le contaba de sus planes y le pedía consejos sobre cómo proceder. En una conversación que se reveló en audiencia, la mujer le aconseja matar a alguien y le asegura: “Si se va a morir ese hijueputa, que se muera, ¿sí me entiende? (...) Yo a usted por lo menos lo tengo muy cubierto y usted puede estar sereno. Es más, le digo una cosa, usted puede entrar y salir de este pueblo y a usted no me le va a pasar nada. Eso se lo digo yo a usted con el trabajo que yo le tengo puesto”.

Las pruebas, que incluyen otras interceptaciones telefónicas, testimonios, e informes de investigadores, darían cuenta de que la columna Fernando Díaz, bajo órdenes de Loco Ferney, habría ejecutado dos asesinatos en Caquetá: el homicidio del personero de Puerto Rico, Freddy Chaparro, que ocurrió el 24 de diciembre de 2017; y el de la lideresa social Yissela Trujillo, a quien mataron junto a su esposo el 26 de julio de 2019 en el mismo municipio.

A Loco Ferney y a Cristian Yair Castañeda González, alias Pescador, quien sería uno de sus colaboradores les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, terrorismo y extorsión; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Ninguno de los dos aceptó su responsabilidad y un juez los envió a la cárcel, de manera preventiva, mientras avanza la investigación.

