A la cárcel "Los Mimos", organización investigada por secuestros de camioneros en Tolima

De acuerdo con la Fiscalía, esa organización se valía de "conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego", que eran utilizados para simular puestos de control y retener a transportadores de…

Diez personas que integraban una supuesta organización dedicada al secuestro de camioneros y robo de vehículos en las carreteras del país, fue enviada a la cárcel. Se trata de "Los Mimos", quienes según las autoridades estarían detrás del hurto de cinco camiones y del robo de otros bienes por más de COP 1.300 millones en los últimos dos años.

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De acuerdo con la Fiscalía, esa organización se valía de "conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego", que eran utilizados para simular puestos de control y retener a transportadores de carga en corredores viales entre Natagaima y El Espinal (Tolima). Los presuntos responsables fueron capturados y ahora están bajo la lupa del ente investigador.

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según las denuncias, entre agosto de 2024 y marzo de 2026 ocurrieron varios casos relacionados, en los que los conductores que transitaban por esas vías "fueron intimidados y trasladados a zonas boscosas, donde permanecieron privados de la libertad mientras les hurtaban los automotores, las mercancías y sus pertenencias".

De acuerdo con las pesquisas del ente investigador, "para impedir la localización, la estructura empleaba inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS". Asimismo, los vehículos eran desmantelados y las autopartes comercializadas en Bogotá. Uno de los hechos documentados se presentó el 7 de agosto de 2024, en la vía entre Neiva y Castilla, a la altura de Natagaima.

En esa ocasión, un conductor y su hijo menor de edad, dice la Fiscalía, "fueron retenidos durante tres horas mientras les arrebataban los artículos de valor y se llevaban el vehículo". En diligencias realizadas por la Policía Nacional fueron capturados 10 de los señalados integrantes de "Los Mimos", en Bogotá y Natagaima. Entre ellos está el señalado jefe, Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias "Vacatuca"; y Wlliam Arnulfo Matiz Díaz, alias "Lápiz", quien sería el encargado de coordinar la instalación de los retenes ilícitos y las actividades posteriores a los hurtos.

Los demás integrantes de esta organización, según la Fiscalía, "al parecer, identificaban a las víctimas, las secuestraban, se apropiaban de sus bienes y facilitaban el desguace de los automotores y el ocultamiento de las piezas". Por eso, una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple.

A pesar de las pruebas, ninguna de las 10 personas aceptó los cargos. Ocho deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y dos en su lugar de residencia mientras que avanza el proceso en su contra.

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