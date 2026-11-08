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A la cárcel "Los Mimos", organización investigada por secuestros de camioneros en Tolima

De acuerdo con la Fiscalía, en los últimos dos años estas personas habrían robado cinco camiones y otros bienes por más de COP 1.300 millones. Este era su supuesto modus operandi.

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Redacción Judicial
A la cárcel "Los Mimos", organización investigada por secuestros de camioneros en Tolima
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Diez personas que integraban una supuesta organización dedicada al secuestro de camioneros y robo de vehículos en las carreteras del país, fue enviada a la cárcel. Se trata de "Los Mimos", quienes según las autoridades estarían detrás del hurto de cinco camiones y del robo de otros bienes por más de COP 1.300 millones en los últimos dos años.

De acuerdo con la Fiscalía, esa organización se valía de "conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego", que eran utilizados para simular puestos de control y retener a transportadores de carga en corredores viales entre Natagaima y El Espinal (Tolima). Los presuntos responsables fueron capturados y ahora están bajo la lupa del ente investigador.

según las denuncias, entre agosto de 2024 y marzo de 2026 ocurrieron varios casos relacionados, en los que los conductores que transitaban por esas vías "fueron intimidados y trasladados a zonas boscosas, donde permanecieron privados de la libertad mientras les hurtaban los automotores, las mercancías y sus pertenencias".

De acuerdo con las pesquisas del ente investigador, "para impedir la localización, la estructura empleaba inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS". Asimismo, los vehículos eran desmantelados y las autopartes comercializadas en Bogotá. Uno de los hechos documentados se presentó el 7 de agosto de 2024, en la vía entre Neiva y Castilla, a la altura de Natagaima.

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En esa ocasión, un conductor y su hijo menor de edad, dice la Fiscalía, "fueron retenidos durante tres horas mientras les arrebataban los artículos de valor y se llevaban el vehículo". En diligencias realizadas por la Policía Nacional fueron capturados 10 de los señalados integrantes de "Los Mimos", en Bogotá y Natagaima. Entre ellos está el señalado jefe, Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias "Vacatuca"; y Wlliam Arnulfo Matiz Díaz, alias "Lápiz", quien sería el encargado de coordinar la instalación de los retenes ilícitos y las actividades posteriores a los hurtos.

Los demás integrantes de esta organización, según la Fiscalía, "al parecer, identificaban a las víctimas, las secuestraban, se apropiaban de sus bienes y facilitaban el desguace de los automotores y el ocultamiento de las piezas". Por eso, una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple.

A pesar de las pruebas, ninguna de las 10 personas aceptó los cargos. Ocho deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y dos en su lugar de residencia mientras que avanza el proceso en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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