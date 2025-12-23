A la cárcel oficial que habría violado a una subalterna en Zipaquirá (Cundinamarca)

La Fiscalía señaló que el oficial Cristhian Villamil Benavides presuntamente amenazó a la joven con afectar su carrera policial si decidía denunciar. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

Un juez de control de garantía le dicto medida de aseguramiento carcelaria a un teniente coronel de la Policía Nacional, señalado de presuntamente violar a una subalterna en hechos ocurridos en Zipaquirá (Cundinamarca). La medida fue impuesta luego de que la Fiscalía Gen presentara las pruebas que comprometerían al oficial.

El procesado es el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante del Distrito 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca. La Fiscalía indicó que el oficial habría utilizado su posición de mando para intimidar y someter a una auxiliar bachiller.

Según el ente acusador, durante varios días el oficial presuntamente persiguió, acosó e hizo insinuaciones de carácter sexual a la víctima. Posteriormente, el pasado 8 de diciembre, la habría citado a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá y, “con pleno conocimiento de que se encontraba en estado de indefensión, la agredió sexualmente”, señaló el ente investigador.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó al teniente coronel Villamil Benavides los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. El oficial no aceptó los cargos y deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía.

En el desarrollo de la investigación, además, se conoció que el oficial Villamil Benavides presuntamente amenazó a la joven con afectar su carrera policial si decidía denunciar lo ocurrido.

