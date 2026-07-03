A la cárcel presunta administradora de fortuna de Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Ávila Hernández los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Foto: Fiscalía General de la Naci

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Un juez penal con función de control de garantías envió a la cárcel a Ingrid Paola Ávila Hernández, señalada de administrar recursos y adquirir bienes con dineros provenientes de actividades ilícitas del Clan del Golfo.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Ávila Hernández sería la encargada de organizar y gestionar el patrimonio de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del grupo armado.

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El ente investigador indicó que la mujer habría participado en operaciones enfocadas hacia aumentar la riqueza del Clan del Golfo mediante la compra y el ocultamiento de inmuebles ubicados en Apartadó, Turbo, Medellín, San Jerónimo y Ebéjico (Antioquia).

“Estas propiedades, avaluadas preliminarmente en más de 800 millones de pesos, fueron obtenidas con recursos provenientes del tráfico transnacional de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras conductas delictivas”, explicó la Fiscalía.

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Durante la investigación también fueron identificados seis bienes que habrían sido adquiridos entre 2020 y 2023, cuyo avalúo comercial “superaría ampliamente el valor consignado en las respectivas escrituras de compraventa”, según el ente investigador.

En ese contexto, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Ávila Hernández los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. La mujer no aceptó los cargos imputados y el juez del caso determinó que deberá permanecer privada de la libertad mientras avanza la investigación en su contra.

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