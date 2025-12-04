A la cárcel presunto implicado en secuestro del cantante Miguel Ayala y su mánager en Cauca

Neider Gómez Castrillón fue capturado en flagrancia durante la operación de rescate ejecutada por las autoridades el pasado 2 de diciembre. Foto: Policía

Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento carcelaria contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en zona rural del departamento del Cauca.

La decisión se produjo en Bogotá el 4 de diciembre de 2025, luego de que un fiscal Gaula adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentara los pruebas que lo vinculan con el plagio ocurrido el 18 de noviembre, cuando el cantante y su manager se desplazaban hacia el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca).

Las investigaciones del fiscal del Gaula indican que el secuestro habría sido ejecutado por una red criminal al servicio de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”.

Según la Fiscalía, Gómez Castrillón habría sido el encargado de custodiar con armas a las víctimas en una construcción improvisada ubicada en la vereda Chorritos, del municipio de La Sierra (Cauca). Desde ese lugar se habría tomado la fotografía difundida a los familiares, donde el artista y su representante aparecían encadenados, descalzos y envueltos en una cobija.

El ente acusador sostiene que Gómez Castrillón también presuntamente realizó llamadas extorsivas en las que los captores exigieron COP 5.000 millones a cambio de liberar a los jóvenes. Por su parte, la Policía señaló que el grupo al mando de “Mordisco” habría exigido a las familias un pago de COP 7.500 millones por la liberación, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.

El hombre fue capturado en flagrancia durante la operación de rescate ejecutada por las autoridades el pasado 2 de diciembre. En el procedimiento fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 milímetros, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El hombre no aceptó los cargos.

Miguel Ayala relató su secuestro

El día de su rescate, el pasado 2 de diciembre, el hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, dio su propio testimonio sobre el secuestro que padeció junto a su mánager, Nicolás Pantoja. El joven relató paso a paso lo vivido desde el instante de su retención.

“Los primeros días fueron horribles, no podíamos dormir con miedo a que nos hicieran algo. Ya en la tarde pues nos tocaba hablar porque los días pasaban muy lentos, pero nunca perdimos la esperanza, siempre confiamos en Dios”, declaró el también cantante.

Según explicó, hubo jornadas en las que los sujetaron con una cadena al pie y en las que pasaron “con las manos atadas” durante tres días. Sobre el trato que recibieron, sostuvo que sus captores ejercieron presión psicológica.

“Siempre nos decían que no nos iban a hacer nada, pero nosotros siempre tuvimos ese miedo de que nos pasara algo. Algunas veces fueron groseros con palabras, pero siempre nos dijeron que nunca nos iban a hacer algo, aún así nosotros siempre teníamos precaución porque nos portábamos muy juiciosos para que no nos hicieran nada”, narró Ayala.

Respecto al trayecto forzado que debieron recorrer hasta llegar al punto donde permanecerían cautivos por 15 días, relató que se extendió por más de cuatro horas y media. “Fue horrible. Estábamos descalzos y nos tocó pasarnos un zapato y un zapato entre yo y mi manager Nicolás. Llegamos todos arañados porque nos hacían pasar por un río, una quebrada, y hubo un momento de una bajada de una montaña”.

Además de la dificultad del terreno, afirmó que el temor fue constante. “Íbamos con mucho más miedo porque pensamos que en cualquier momento nos iban a hacer algo a las espaldas porque íbamos muy lejos. Entonces nosotros pensábamos que en cualquier momento nos iban a disparar o algo”.

E general William Rincón, director de la Policía Nacional, señaló que la operación de rescate se adelantó con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Aviación Policial y en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.