A la cárcel rector de internado rural que habría violado a seis alumnas en Vichada

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el rector de un internado rural del municipio de Cumaribo (Vichada), señalado de abusar sexualmente a seis de sus alumnas, integrantes de una comunidad indígena, cuatro de ellas menores de edad.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre 2024 y 2025 dentro de las instalaciones del plantel educativo, donde el rector, según el ente acusador, “habría aprovechado su posición de poder, control y supervisión para someter a las alumnas a distintos vejámenes”.

Las denuncias fueron recibidas con enfoque diferencial, debido a la condición étnica de las víctimas, y permitieron establecer que el docente amenazó a las alumnas y sus familiares para evitar ser denunciado.

Según el material probatorio, les aseguraba que tenía vínculos con grupos armados ilegales que podrían tomar represalias si acudían a las autoridades. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron al rector en una diligencia judicial cumplida en Puerto Carreño (Vichada).

Abusos sexuales e intimidaciones habrían soportado durante el último año seis estudiantes indígenas, dos de ellas menores de edad, de parte del rector de un internado ubicado en zona rural de Cumaribo (Vichada). El hombre presuntamente aprovechó su posición y cargo para someter a… pic.twitter.com/OQdLi3dqTv — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 11, 2025

Posteriormente, fue presentado ante un juez, quien le imputó los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, todas las conductas agravadas.

El docente no aceptó los cargos y deberá permanecer recluido en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

