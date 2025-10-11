Atentados en Caloto (Cauca): atacan hospital Niña María y estación de Policía

Atentado a hospital Niña María y estación de Policía en Caloto (Cauca) Foto: Archivo Particular

Momentos de pánico se vivieron en la madrugada de este sábado 11 de octubre en Caloto, norte del Cauca, luego de que un artefacto explosivo lanzado mediante un dron impactara las instalaciones del hospital Niña María, en medio de un hostigamiento armado contra la Policía y la población civil.

De acuerdo con la Policía de Cauca, hacia las 4:00 a.m. se produjo dos ataques en el casco urbano: un artefacto cayó sobre el centro asistencial y otro, al parecer un cilindro, detonó cerca de una vivienda vecina a la instalaciones policiales. La explosión rompió ventanales, afectó la infraestructura del hospital y pacientes y personal médico que debieron resguardarse.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales ni heridos, aunque varias personas resultaron aturdidas por la onda expansiva. Videos difundidos en redes sociales muestran los daños en el hospital, donde a esa hora permanecían varios pacientes internados.

El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, condenó lo ocurrido y recordó que los ataques a la Misión Médica y contra la población civil constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El “artefacto explosivo afectó la infraestructura y sembró pánico y temor entre pacientes y personal médico. Condenamos los ataques indiscriminados perpetrados en Cauca y Valle del Cauca este mes. Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el DIH, la Misión Médica y la población civil”, señaló Campbell.

1/En la madrugada, hoy, un artefacto explosivo impactó el Hspital Niña María de Caloto #Cauca. Afectó la infraestructura y sembró pánico y temor entre pacientes y personal médico. Condenamos los ataques a la Misión Médica y los ataques indiscriminados perpetrados en #Cauca y… pic.twitter.com/C1ryTWekuj — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) October 11, 2025

El funcionario advirtió además sobre una escalada de hechos violentos en el sur del país: el 3 de octubre, en Bolívar (Cauca), una ambulancia fue interceptada por hombres armados que asesinaron a un herido que era trasladado por personal médico; el 8 de octubre, en El Tambo, la explosión de carro bomba dejó una mujer herida; y el 9 de octubre, en el corregimiento de Robles, en Jamundí (Valle del Cauca), nueve personas —entre ellas cinco menores de edad— resultaron heridas en otro ataque similar.

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social expresó su rechazo frente al atentado que puso en riesgo la vida de pacientes y trabajadores del hospital. “Esta grave violación a la misión médica atenta contra los principios de neutralidad, humanidad e independencia que se enmarcan dentro del Derecho Internacional Humanitario y dentro de lo que ordena nuestra legislación”, indicó la cartera.

Tanto la ONU como el Gobierno Nacional hicieron un llamado urgente para que las autoridades fortalezcan las medidas de protección y prevención en el Cauca, una de las regiones más golpeadas por el recrudecimiento del conflicto armado en los últimos meses.

