A la cárcel tres presuntos responsables de ataque con dron al cantón militar de Popayán

De acuerdo con la investigación, los tres habrían participado en la coordinación y ejecución del atentado, así como en el transporte de explosivos y otros elementos utilizados para perpetrar el ataque. (Imagen de referencia) Foto: Ejército

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Tres personas fueron enviadas a prisión tras ser imputadas por su presunta participación en el atentado con un dron cargado con explosivos contra el cantón militar José Hilario López, en Popayán (Cauca), ocurrido el pasado 25 de abril. Se trata de Leonardo García Ramírez, alias “Toche”; Fabián Andrés Tumbo Ulcué, alias “Michael”; y Yeli Marcela Usnas Campo.

La investigación, adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales estableció que alias “Toche”, presunto integrante de la comisión clandestina Jenny Lara del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, habría coordinado la logística del ataque.

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La Fiscalía señaló que, presuntamente, García Ramírez arrendó un inmueble donde fue acondicionado el dron con explosivos, administró recursos para la operación y mantuvo comunicación con otros integrantes de la estructura antes y después del atentado.

Por otro lado, alias “Michael” habría recibido entrenamiento en manejo de drones y explosivos. El hombre fue capturado en zona rural de Popayán cuando, al parecer, transportaba dos granadas de uso privativo de las Fuerzas Militares, panfletos alusivos al EMC y cuatro licencias de conducción falsas. Allí también fue capturada Usnas Campo, quien presuntamente tenía en un inmueble un detonador eléctrico para activar artefactos explosivos improvisados.

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Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, agravado. Estas personas no aceptaron los cargos, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

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