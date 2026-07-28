Contraloría estableció hallazgos fiscales por más de COP 176.000 millones en el FOMAG

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es administrado por la Fiduprevisora. Foto: Óscar Pérez

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En la mañana de este martes, la Contraloría General de la Nación dio a conocer los resultados de su más reciente auditoría fiscal al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en la que se detectaron hallazgos fiscales por COP 176.795 millones.

Vale recordar que el objetivo de este tipo de informes es evaluar la ejecución del presupuesto, la razonabilidad de los estados financieros y la eficacia del control interno en la gestión de recursos destinados a los docentes.

Según precisó el equipo encargado de este informe, “los hallazgos de mayor cuantía correspondieron al pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses, a la Unión Temporal Medisalud (Región 4: Boyacá, Casanare y Meta) y a la UT Redvital (Región 8: Antioquia y Chocó) por COP 133.255 millones, ocasionando un detrimento fiscal, considerando que dicho desembolso estaba bajo la responsabilidad de los operadores salientes y operadores entrantes (Redvital UT)”, precisó el ente de control, a través de un comunicado. En otras palabras, la Contraloría señala que se giraron recursos a operadores del modelo anterior por servicios que no correspondían al FOMAG.

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A esto se suma que, respondiendo a una denuncia interpuesta por la Fiduprevisora, se detectaron desembolsos “irregulares a docentes pensionados por concepto de prima de mitad de año, sin el cumplimiento de requisitos legales”. Esto último generó, según la Contraloría, un detrimento por COP 27.982 millones.

Por su parte, la Contraloría recomendó adelantar una Actuación Especial de Fiscalización para ampliar el alcance sobre los pagos de la prima de mitad de año y así abarcar el “universo total” de los 14.802 casos restantes denunciados por Fiduprevisora.

“Así mismo, los resultados de esta actuación evidencian un hallazgo de alta cuantía relacionado con la destinación indebida de recursos del fondo al pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, por $5.479 millones, ocasionando detrimento fiscal, esto teniendo en cuenta que los recursos del FOMAG son de destinación específica, de conformidad con la Ley 1995 de 2019, artículo 57″, precisó el ente de control.

La Contraloría también detectó pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por COP 419 millones y mayores valores pagados a docentes por concepto de pensión por invalidez y sanción mora, por COP 369 millones.

“Otros hallazgos de alta cuantía se establecieron al determinarse que con recursos del Fondo se pagó de manera inoportuna solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas y fallos relacionados con sanción mora y pensiones”, agregó el ente de control.

Debido a estos factores, la Contraloría General otorgó una Opinión Contable Negativa y una Opinión Presupuestal con Salvedades en su auditoría financiera al FOMAG.

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“Se ha determinado la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, así como de las entidades territoriales, en este sentido, se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas”, concluye el informe.

Puede leer acá el informe completo:

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